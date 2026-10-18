مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اعلام فعالیت سامانه بارشی در استان از اوایل وقت سه‌شنبه تا جمعه هفته جاری، نسبت به آب‌گرفتگی معابر هشدار داد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اعلام فعالیت سامانه بارشی در استان از اوایل وقت سه‌شنبه تا جمعه هفته جاری، نسبت به آب‌گرفتگی معابر هشدار داد.

به گزارش تابناک، حسینعلی محمدی روز شنبه در گزارشی به خبرنگاران با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۲۴ هواشناسی مازندران اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، سامانه بارشی بخش‌های مختلف استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مناطق غربی و ارتفاعات مازندران بیشتر در معرض پیامد‌های آن قرار دارند.

وی افزود: از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه می‌توان به آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، افزایش سطح آب رودخانه‌ها، کاهش دید افقی در جاده‌ها، احتمال ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی و وقوع صاعقه در مناطق مستعد اشاره کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان و مسافران تصریح کرد: در مدت فعالیت این سامانه بارشی، از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و رانندگان نیز هنگام تردد در محور‌های مواصلاتی، به‌ویژه جاده‌های کوهستانی، احتیاط بیشتری داشته باشند.

محمدی ادامه داد: پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در مناطق پرخطر، توجه به اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و رعایت توصیه‌های دستگاه‌های امدادی از جمله مواردی است که می‌تواند در کاهش حوادث و خسارات احتمالی مؤثر باشد.

وی همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و مجموعه‌های راهداری تأکید کرد و گفت: این دستگاه‌ها باید با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، آمادگی لازم را برای مدیریت آب‌گرفتگی معابر، روان‌آب‌ها و سایر پیامد‌های احتمالی بارندگی فراهم کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در پایان از مردم و مسافران خواست با پرهیز از حضور در مناطق پرخطر و پیگیری هشدار‌های رسمی، در پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی همکاری کنند.