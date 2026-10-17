En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

محور کندوان دوشنبه بسته می‌شود

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از انسداد محور کندوان به علت عبور احشام خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۶۴
| |
441 بازدید
احشام

به گزارش تابناک، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از انسداد محور کندوان به علت عبور احشام خبر داد.

وی افزود: در پی درخواست فرمانداری شهرستان چالوس و با هماهنگی فراجا محور کندوان از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه به علت عبور احشام مسدود خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت محدودیت‌های ترافیکی از سوی کاربران جاده‌ای، گفت: رانندگان و مسافران از تردد در این محور طی ساعات اعلام‌شده خودداری کرده و برنامه سفر خود را با توجه به زمان اجرای محدودیت تنظیم و در صورت ضرورت سفر از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه تردد کنند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مازندران پلیس راه جاده چالوس کندوان احشام انسداد جاده
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جاده چالوس بازگشایی شد
جاده چالوس یک‌طرفه شد/ بارش باران در ۹ استان
جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال یک‌طرفه می‌شوند
ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز
جاده چالوس یکطرفه شد
جزئیات زمان‌ واریز کالابرگ بر اساس کد ملی
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
پیام سردار قاآنی در پی درگذشت «ننه عصمت»
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
تاج به کفاشیان گفته بود که داور هوای تراکتور را داشته باشد/ خطیبی گفت آرای فدراسیون با ۲۰۰ میلیون خریداری شد/ برخی داوران در روز مبادا به فدراسیون کمک می‌کنند
فال امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
پیام رئیس مجلس درپی شهادت افسانه عقیلا
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۵ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۷۰ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005rzA
tabnak.ir/005rzA