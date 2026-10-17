رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از انسداد محور کندوان به علت عبور احشام خبر داد.

به گزارش تابناک، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از انسداد محور کندوان به علت عبور احشام خبر داد.

وی افزود: در پی درخواست فرمانداری شهرستان چالوس و با هماهنگی فراجا محور کندوان از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه به علت عبور احشام مسدود خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت محدودیت‌های ترافیکی از سوی کاربران جاده‌ای، گفت: رانندگان و مسافران از تردد در این محور طی ساعات اعلام‌شده خودداری کرده و برنامه سفر خود را با توجه به زمان اجرای محدودیت تنظیم و در صورت ضرورت سفر از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه تردد کنند.