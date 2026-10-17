 ابهام دوباره در فروش خودروهای بی وای دی، درگاه پرداخت باز نشده بسته شد

متقاضیان دور دوم فروش خودروهای بی‌وای‌دی آرین لیلا می‌گویند رأس ساعت اعلام‌شده، پیش از آنکه بتوانند وارد صفحه پرداخت شوند، با پیام تکمیل ظرفیت مواجه شده‌اند. شرکت فرایند فروش را تحت کنترل سازمان حمایت معرفی می‌کند، اما پاسخ این سازمان به پیگیری تابناک، روایت متفاوتی از مسئولیت اداره سامانه و نحوه تخصیص خودروها ارائه می‌دهد.

به گزارش تابناک، دور جدید فروش خودروهای بی‌وای‌دی توسط شرکت آرین لیلا نیز با اعتراض متقاضیانی همراه شده که می‌گویند عملاً فرصتی برای پرداخت پیدا نکرده‌اند. بنا بر روایت این متقاضیان، قرار بود امکان واریز وجه رأس ساعت ۱۱ روز چهارشنبه فراهم شود، اما در همان آغاز زمان اعلام‌شده، پیام تکمیل ظرفیت در سامانه ظاهر شد؛ آن‌هم در حالی که به گفته آنان، هنوز امکان ورود به صفحه پرداخت فراهم نشده بود.

مشتریان این شرکت عقیده دارند که منتخبین حتی یک ثانیه هم برای ارجاع به صفحه پرداخت فرصت نداشتند و ظرفیت خودرو ها در کسری از ثانیه به پایان رسید که این موضوع ظن دستکاری عمدی در سامانه فروش را دوچندان می کند.

یکی از مشتریان که کارشناس آی تی است می گوید: به نظر می رسد این شرکت در دور جدید فروش هم مشتری ها را در یک موقعیت سرکاری قرار داده به طوریکه تعدادی زیادی از مشتریان با خیال اینکه در مرحله اول پذیرفته شده اند به امید روز باز شدن درگاه پرداخت در راس ساعت 11 روز چهارشنبه بودند که با کمال ناباوری مشاهده کردند درگاه پرداخت هنوز باز نشده بسته شده و مشتریان با پیام تکمیل ظرفیت روبه رو شدند.

این افراد که مرحله نخست ثبت‌نام را پشت سر گذاشته بودند، انتظار داشتند در موعد مقرر بتوانند فرایند خرید را ادامه دهند. اعتراضشان نیز صرفاً به موفق‌نشدن در خرید محدود نیست؛ می‌خواهند بدانند چگونه ظرفیتی که قرار بود از ساعت مشخصی در اختیار متقاضیان قرار بگیرد، پیش از آنکه آنان امکان پرداخت پیدا کنند، تکمیل شده است. پاسخ به این پرسش نیازمند توضیح روشن درباره تعداد خودروهای عرضه‌شده، شمار افراد راه‌یافته به مرحله پرداخت و ترتیب ثبت درخواست‌های موفق است.

تابناک پیش‌تر در گزارشی با عنوان «فروش بی‌سروصدای BYD؛ خودروهای آرین لیلا به چه کسانی رسید؟» به ابهام‌های فروش این شرکت پرداخته بود. اکنون اعتراض به دور جدید، موضوع را دوباره به همان نقطه بازگردانده است؛ مشتریان بر چه اساسی برای ادامه خرید انتخاب می‌شوند و چه تضمینی وجود دارد که همه آنان در زمان اعلام‌شده، فرصت برابر و واقعی برای ثبت درخواست داشته باشند؟

بی وای دی علی یا بهتر بگوییم شرکت آرین لیلا مدعی است تمام مراحل فروش، از ابتدا تا انتها با نظارت سازمان حمایت و از طریق نرم‌افزار و کنترل این سازمان انجام می‌شود. شرکت همچنین مدعی شده در ارائه لینک پرداخت دخل و تصرفی ندارد و حتی تخصیص شماره شاسی خودرو نیز تحت نظارت سازمان حمایت صورت می‌گیرد.

چنین توضیحی مسئولیت تصمیم‌های اصلی سامانه را متوجه نهادی بیرون از شرکت می‌کند. مشتری با شنیدن آن ممکن است تصور کند زمان فعال‌شدن پرداخت، ترتیب دسترسی افراد و نحوه تخصیص ظرفیت، همگی در اختیار سازمان حمایت است و شرکت صرفاً نتیجه فرایندی را اجرا می‌کند که امکان تغییر آن را ندارد. پاسخ سازمان حمایت به پیگیری تابناک، اما به هیچ وجه با این برداشت سازگار نیست.

سازمان حمایت به تابناک اعلام کرد که شرکت مجوز فعالیت دارد، اما نحوه فروش آن به دلیل نداشتن ضابطه خاص، در اختیار خود شرکت است و این سازمان کنترلی بر فرایند فروش آن ندارد. این پاسخ، ادعای کنترل صفر تا صد فروش توسط سازمان حمایت را با پرسشی جدی روبه‌رو می‌کند، اگر نحوه فروش در اختیار بی وای دی علی و آرین لیلاست، شرکت بر چه مبنایی در پاسخ به اعتراض مشتریان، مسئولیت ارائه لینک پرداخت و اداره فرایند را به سازمان حمایت نسبت می‌دهد؟

البته مشاهده پیام تکمیل ظرفیت در لحظات نخست، به‌تنهایی دستکاری سامانه یا صوری‌بودن فروش را اثبات نمی‌کند. محدودبودن تعداد خودروها در برابر شمار متقاضیان، رزرو ظرفیت پیش از اتمام پرداخت یا اختلال در نمایش وضعیت سامانه، هرکدام می‌تواند توضیح احتمالی چنین وضعیتی باشد. تشخیص اینکه چه اتفاقی رخ داده، به سوابق ثبت‌شده در سامانه وابسته است؛ اطلاعاتی که مشتریان و احتمالا سازمان های نظارتی به آن دسترسی ندارند.

آرین لیلا نمی‌تواند با ارجاع مشتریان به پیام «تکمیل ظرفیت»، ابهامات درباره نحوه فروش را بی‌پاسخ بگذارد. شرکتی که برای پرداخت وجه ساعت مشخصی اعلام کرده، باید با ارائه سوابق سامانه توضیح دهد نخستین درخواست موفق چه زمانی ثبت شده و ظرفیت خودروها دقیقاً در چه لحظه‌ای و بر چه مبنایی تکمیل شده است.

آیا خودروها پس از واریز وجه فروخته شده‌اند یا صرف ورود تعدادی از کاربران به مرحله پرداخت، ظرفیت را برای دیگران بسته است؟

مشتریانی که رأس ساعت اعلام‌شده آماده پرداخت بوده‌اند، حق دارند بدانند چرا فرصت ادامه خرید پیدا نکرده‌اند و خودروها با چه ترتیب و معیاری به دیگران تخصیص یافته است. شرکت باید سوابق قابل بررسی این فرایند را ارائه کند؛ تا آن زمان اعلام تکمیل ظرفیت به‌تنهایی ابهام درباره برابری فرصت خرید را برطرف نمی‌کند.

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