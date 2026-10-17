به گزارش تابناک؛ در پی انتشار اخباری درباره وضعیت جسمانی یکی از دانش‌آموزان پایه هفتم مدرسه غیردولتی اندیشه شهرستان تنکابن و طرح ادعاهایی درباره ارتباط عارضه پیش‌آمده با تنبیه بدنی در مدرسه، اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان مازندران با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات این حادثه را تشریح و اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های اولیه، موردی دال بر وقوع تنبیه بدنی دانش‌آموز گزارش یا احراز نشده است.

در این اطلاعیه با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق دانش‌آموز و خانواده وی و جلوگیری از انتشار اطلاعات تأییدنشده آمده است: این دانش‌آموز در جریان زنگ تربیت‌بدنی و هنگام انجام فعالیت ورزشی دچار عارضه جسمانی شد و پس از اطلاع مسئولان مدرسه از وضعیت پیش‌آمده، موضوع بلافاصله به اولیای وی اطلاع داده شد. سپس خانواده دانش‌آموز برای بررسی وضعیت جسمانی و دریافت خدمات پزشکی، او را به مرکز درمانی منتقل کردند.

بر اساس توضیحات آموزش‌وپرورش مازندران، در بررسی اولیه پزشکی، عارضه‌ای که مستلزم بستری فوری باشد تشخیص داده نشد و دانش‌آموز پس از معاینه از مرکز درمانی مرخص شد؛ با این حال، حدود یک روز پس از این اتفاق، وی در منزل مجدداً دچار مشکل جسمانی شد و پس از انتقال به بیمارستان، احتمال خونریزی مغزی از سوی پزشک مطرح شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که با رضایت والدین، دانش‌آموز برای انجام اقدامات تخصصی و ادامه روند درمان به یکی از مراکز درمانی تهران انتقال یافت.

تکذیب احراز تنبیه بدنی در بررسی‌های اولیه

اداره‌کل آموزش‌وپرورش مازندران در بخش دیگری از این اطلاعیه، به انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و صفحات فضای مجازی طی روزهای اخیر اشاره کرده و آورده است: برخی از این مطالب، بدون ارائه مستندات معتبر و پیش از مشخص شدن نتایج بررسی‌های تخصصی، مدعی تنبیه بدنی دانش‌آموز از سوی معلم و ارتباط آن با عارضه جسمانی پیش‌آمده شده‌اند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که بر اساس بررسی‌های اولیه و تحقیق از مدیر مدرسه و معلم مربوطه، هیچ موردی دال بر وقوع تنبیه بدنی دانش‌آموز گزارش یا احراز نشده است. همچنین مطابق اطلاعات موجود، گزارشی مبنی بر وارد شدن ضربه به سر دانش‌آموز در جریان فعالیت ورزشی در مدرسه وجود ندارد.

با این حال، آموزش‌وپرورش مازندران تصریح کرده است که اظهارنظر قطعی درباره علت بروز عارضه جسمانی، ارتباط احتمالی آن با فعالیت ورزشی یا هر عامل دیگر، صرفاً در صلاحیت پزشکان متخصص و مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.

احتمال عارضه عروقی یا لخته خونی پیشین مطرح شده است

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این اطلاعیه، در جریان پیگیری روند درمان دانش‌آموز، احتمال وجود یک عارضه عروقی یا لخته خونی پیشین نیز از سوی پزشک معالج مطرح شده است؛ موضوعی که به گفته آموزش‌وپرورش استان، تأیید یا رد آن مستلزم بررسی‌های تخصصی و اعلام نظر نهایی پزشکی است.

درخواست آموزش‌وپرورش برای پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده

اداره‌کل آموزش‌وپرورش مازندران در ادامه، از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و صاحبان صفحات خبری خواسته است با رعایت اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی، از انتشار شایعات، طرح اتهامات اثبات‌نشده و گمانه‌زنی‌های غیرتخصصی پیش از روشن شدن ابعاد حادثه خودداری کنند.

در این اطلاعیه با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت جسمی و روانی دانش‌آموزان از مهم‌ترین اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت است، آمده است: هرگونه ادعای تخلف احتمالی از سوی معلم یا مدرسه باید با دقت، بی‌طرفی و از مسیر قانونی بررسی شود. در عین حال، صیانت از شأن و اعتبار معلمان، کارکنان آموزشی و مجموعه مدرسه و جلوگیری از خدشه‌دار شدن حیثیت اشخاص بر مبنای اخبار تأییدنشده نیز ضرورتی انکارناپذیر است.

آموزش‌وپرورش مازندران همچنین هشدار داده است که انتشار مکرر ادعاهای فاقد مستندات معتبر، نه‌تنها کمکی به روشن شدن حقیقت نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی، نگرانی خانواده‌ها و افزایش فشار روانی بر دانش‌آموز و خانواده وی شود.

بر اساس این اطلاعیه، حق پیگیری قانونی در برابر انتشار مطالب خلاف واقع و انتساب اتهامات اثبات‌نشده برای افراد و ادارات ذی‌حق محفوظ است.

در پایان، اداره‌کل آموزش‌وپرورش مازندران ضمن ابراز تأسف از عارضه پیش‌آمده و آرزوی شفای عاجل و سلامتی کامل برای این دانش‌آموز، اعلام کرده است که پیگیری وضعیت درمانی وی و روشن شدن ابعاد موضوع در اولویت قرار دارد.

این اداره‌کل از شهروندان و اصحاب رسانه نیز خواسته است تا زمان اعلام نتایج بررسی‌های تخصصی، از قضاوت شتاب‌زده پرهیز کنند و اخبار مرتبط را از مجاری رسمی و منابع معتبر دنبال کنند. گزارش‌های تکمیلی نیز پس از دریافت اطلاعات موثق و با رعایت حریم خصوصی دانش‌آموز و خانواده وی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: تسنیم