کارنامه هفتگی بازار سهام با بازدهی مثبت شاخص/ نقدینگی به کدام گروه بورسی رسید؟

بورس تهران در هفته گذشته با ثبت بازدهی ۳.۶ درصدی شاخص کل، روند رو به رشد خود را حفظ کرد؛ بازاری که با وجود خروج پول از گروه‌های بانکی و خودرویی، همچنان در مقیاس میان‌مدت سودهای قابل‌توجهی به سهامدارانش هدیه داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، روند مثبت و قابل‌توجهی را ثبت کرد. طی این هفته، شاخص کل با رشد ۳.۶ درصدی همراه شد و با ۲۹۴ هزار واحد افزایش، توانست خود را به محدوده ۸ میلیون و ۴۲۵ هزار واحد برساند. هم‌زمان با شاخص کل، شاخص هم‌وزن هم رشد ۳.۵ درصدی داشت که نشان می‌دهد جریان معاملات فقط به چند نماد شاخص‌ساز محدود نبوده و بدنه بازار هم با این رشد همراهی کرده است.

بازدهی سه ماهه بورس ۷۱ درصد شد

نگاهی به بازدهی میان‌مدت بازار نشان می‌دهد که بورس در ماه‌های اخیر روی ریل صعودی حرکت کرده است. بازدهی یک‌ماهه شاخص تا ۲۲ مهرماه به ۱۴ درصد رسیده و در مقیاس دو ماهه و سه‌ماهه، به ترتیب ارقام ۴۶.۹ درصد و ۷۱.۱ درصد را ثبت کرده است؛ آماری که از بازدهی مناسب بازار سرمایه در ماه‌های اخیر حکایت دارد.

گروه هایی که بیشترین نقدینگی را جذب کردند

اما جریان نقدینگی در این هفته به کدام سمت حرکت کرد؟ بررسی ورود و خروج پول حقیقی نشان می‌دهد که بیشترین جذب پول به گروه کانه فلزی با ۴.۲ هزار میلیارد تومان (همت) اختصاص داشته است. پس از آن، صندوق‌ها با ۲ همت، صنعت عرضه برق با ۱.۶ همت و گروه فلزات با ۱.۳ همت در صدر توجه خریداران قرار گرفتند. البته اگر بازه زمانی را به یک ماه گذشته گسترش دهیم، صندوق‌ها با ورود ۳۲.۹ همت پول رکورددار هستند که از این رقم، سهم صندوق‌های طلا ۱۹.۷ همت بوده است.

خروج پول از گروه بانکی، دارویی و خودرویی

در نقطه مقابل، برخی صنایع با خروج نقدینگی دست‌وپنجه نرم کردند. بیشترین خروج پول در این هفته از گروه بانکی با ۱ همت رخ داد. پس از آن، گروه‌های دارویی با ۸۴۱ میلیارد تومان، خودرویی با ۸۳۲ میلیارد تومان و محصولات شیمیایی با ۷۰۰ میلیارد تومان شاهد بیشترین خروج سرمایه بودند. جالب اینجاست که در میان صندوق‌های مبتنی بر کالا نیز صندوق‌های طلا با ۵۲۲ میلیارد تومان و صندوق‌های نقره با ۳۳۳ میلیارد تومان خروج پول حقیقی مواجه شدند.

نمادهایی با بیشترین ورود و خروج پول

در سطح شرکت‌ها، بیشترین استقبال و ورود پول حقیقی در نمادهای فزر، فملی، فکور، مبین و تاصیکو ثبت شد. در مقابل، نمادهای تابان، وبملت، خودرو، وتجارت و موج بیشترین خروج سرمایه حقیقی را تجربه کردند.

در مقایسه بازدهی بازارها طی هفته گذشته، صندوق‌های اهرمی با ثبت بازدهی ۵.۱ درصدی رتبه نخست سودآوری را از آن خود کردند و پس از آن شاخص کل بورس با ۳.۶ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت. این در حالی بود که بازارهای موازی و جهانی هفته کم‌رمق و منفی را سپری کردند؛ به‌طوری‌که اونس نقره با منفی ۵ درصد، اونس پلاتین با منفی ۳.۱ درصد، بیت‌کوین با منفی ۲.۶ درصد و تتر با منفی ۲.۱ درصد بازدهی هفتگی خود را با افت به پایان رساندند.