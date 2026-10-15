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ترامپ گزافه‌گویی‌های خود علیه ایران را تکرار کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر (۱۲ آبان) گزافه‌گویی‌ها و لفاظی‌های خود درباره ایران را تکرار کرد و وعده پایان سریع جنگ و کاهش قیمت سوخت و انرژی را داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۳۹
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ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز پنجشنبه به وقت محلی در گفت‌ وگو با خبرنگار شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی در حالی که دولتش با پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران دست و پنجه نرم می‌کند، جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات سابق این کشور را پس از دو سال همچنان مقصر افزایش تورم در آمریکا دانست!

وزارت کار دولت ترامپ روز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نسبت به ۳.۴ درصدِ ماه اوت، رشد داشته است. از نظر ماهانه نیز هزینه‌ها در فاصله ماه اوت تا سپتامبر ۰.۶ درصد افزایش داشت که بزرگ‌ترین افزایش در پنج ماه گذشته به شمار می‌رود و نسبت به رشد ۰.۴ درصدی ماه پیش از آن، بیشتر بوده است.

این آمارها بر تاثیر پایدار جنگ بی دلیل و فرسایشی آمریکا علیه ایران بر قیمت بنزین و همچنین تداوم سرسختانه تورم، تاکید دارند؛ تورمی که از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه، روندی صعودی داشته است.

ترامپ با تکرار ادعاهای خود درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: «ما ایران را خیلی سریع شکست خواهیم داد» و این جنگ را خیلی زود به پایان خواهیم داد و قیمت نفت کاهش خواهد یافت.

رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال حمایت از تعلیق مالیات گازوئیل در ایالت مونتانا افزود: ممکن است از این اقدام حمایت کنم، ما این مساله را خیلی سریع حل خواهیم کرد.

ترامپ بار دیگر در توجیه جنگ فرسایشی علیه ایران ادعاهای خود را تکرار و آن را به برنامه هسته‌ای ایران مرتبط کرد و مدعی شد: آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.

ادعاهای ترامپ در حالی است که گزارش جدید وزارت کار آمریکا درباره افزایش قیمت‌ها، تازه ترین گزارش مهم تورم است که پیش از انتخابات پیش رو در سوم نوامبر (۱۲ آبان ماه) منتشر شد؛ تداوم تورمی که به جایگاه ترامپ و جمهوری‌خواهان نزد رای‌دهندگان آمریکایی آسیب زده است.

این آمارها بر تاثیر پایدار جنگ بی دلیل و فرسایشی آمریکا علیه ایران، بر قیمت بنزین و همچنین تداوم سرسختانه تورم، تاکید دارند؛ تورمی که از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه، روندی صعودی داشته است.

نظرسنجی مرکز تحقیقات امور عمومی آسوشیتدپرس ـ نورک نشان داد که تنها ۱۷ درصد از بزرگسالان آمریکایی عملکرد ترامپ در زمینه مدیریت هزینه‌های زندگی را تائید می‌کنند. همچنین، فقط ۲۶ درصد از عملکرد کلی او در زمینه اقتصاد رضایت دارند؛ رقمی که پائین‌ترین سطح ثبت‌شده تاکنون است.

بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده دولت، قیمت بنزین تنها از اوت تا سپتامبر ۹.۱ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت بنزین یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های تورم است و اغلب باعث افت شاخص‌های سنجش اعتماد مصرف‌کنندگان به وضعیت اقتصاد می‌شود.

با افزایش قابل‌توجه قیمت سوخت، بهای بلیت هواپیما در ماه گذشته ۱.۲ درصد افزایش یافت و در مقایسه با یک سال قبل، جهشی ۲۲ درصدی را ثبت کرد. قیمت هتل‌ها نیز از اوت تا سپتامبر ۲ درصد افزایش یافت و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴.۴ درصد بیشتر شد.

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برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران برنامه هسته ای سلاح هسته ای جنگ تنگه هرمز نفت گازوئیل
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