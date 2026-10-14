این مطلب به جای معاینه و تشخیص پزشکی کاربرد ندارد؛ بنابراین، باید در صورت درد ناگهانی و شدید بیضه، مراجعه فوری به اورژانس ضروری است و نباید درمان خانگی را جایگزین آن کرد.

به گزارش تابناک؛ درد بیضه ممکن است بر اثر ضربه، التهاب، عفونت یا مشکلاتی مانند واریکوسل ایجاد شود. گاهی نیز درد از اندام های دیگر، مانند کلیه یا کشاله ران، به این ناحیه انتشار پیدا می کند. شدت درد به تنهایی علت آن را مشخص نمی کند، اما درد ناگهانی و شدید بیضه می تواند نشانه یک وضعیت اورژانسی باشد.

1. التهاب اپیدیدیم

اپیدیدیم لوله ای پیچ خورده در پشت بیضه است که اسپرم در آن به بلوغ می رسد. التهاب این بخش که اپیدیدیمیت نام دارد، معمولا با درد تدریجی، حساسیت به لمس و تورم کیسه بیضه همراه است. عفونت های ادراری و برخی عفونت های مقاربتی، از جمله کلامیدیا و سوزاک، می توانند از علت های آن باشند. درمان با توجه به عامل عفونت و با تجویز پزشک انجام می شود.

2. فتق کشاله ران

در فتق کشاله ران، بخشی از بافت داخل شکم از ناحیه ای ضعیف در دیواره شکم بیرون می زند. اگر فتق به سمت کیسه بیضه گسترش پیدا کند، ممکن است باعث درد، احساس سنگینی یا تورم شود. فتقی که با درد شدید، استفراغ یا تغییر رنگ همراه است، به ارزیابی فوری پزشکی نیاز دارد.

3. سنگ کلیه

سنگ کلیه گاهی دردی ایجاد می کند که از پهلو یا پشت به کشاله ران و بیضه انتشار می یابد. وجود خون در ادرار، تهوع، استفراغ و درد موجی و شدید از نشانه های احتمالی آن هستند. درمان به اندازه و محل سنگ و وجود عوارض بستگی دارد.

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4. التهاب بیضه

اورکیت به التهاب یک یا هر دو بیضه گفته می شود و ممکن است بر اثر عفونت ویروسی یا باکتریایی ایجاد شود. درد و تورم بیضه، تب و حالت تهوع از علائم احتمالی آن هستند. درمان به علت زمینه ای بستگی دارد؛ با این حال، درد ناگهانی بیضه باید پیش از نسبت دادن آن به التهاب، از نظر پیچ خوردگی بررسی شود.

5. پیچ خوردگی بیضه

پیچ خوردگی بیضه زمانی رخ می دهد که بیضه به دور طناب منوی خود می چرخد و جریان خون آن کاهش می یابد یا قطع می شود. درد ناگهانی و شدید، تورم، تهوع و استفراغ از علائم احتمالی این وضعیت هستند.

این مشکل بیشتر در نوجوانان دیده می شود، اما در هر سنی ممکن است رخ دهد. پیچ خوردگی بیضه یک اورژانس پزشکی است و احتمال حفظ بیضه با درمان سریع بیشتر می شود. در صورت بروز درد ناگهانی و شدید، باید بدون معطلی به اورژانس مراجعه کرد؛ حتی اگر درد پس از مدتی کاهش یابد.



6. توده یا سرطان بیضه

سرطان بیضه همیشه با درد همراه نیست و گاهی نخستین نشانه آن، وجود توده بدون درد یا بزرگ شدن یک بیضه است. احساس سنگینی در کیسه بیضه یا درد مبهم در پایین شکم و کشاله ران نیز ممکن است رخ دهد. هر توده یا تغییر تازه در اندازه و قوام بیضه باید توسط پزشک بررسی شود؛ البته وجود درد به تنهایی به معنی سرطان نیست.

7. آسیب دیدگی بیضه

ضربه به بیضه ممکن است باعث درد، کبودی و تورم شود. در آسیب های شدیدتر، خونریزی داخلی یا پارگی بافت بیضه نیز احتمال دارد. درد شدید، تورم قابل توجه یا ادامه درد پس از ضربه، نیازمند ارزیابی فوری پزشکی است.

8. واریکوسل

واریکوسل به گشاد شدن سیاهرگ های اطراف بیضه گفته می شود. این وضعیت ممکن است هیچ علامتی نداشته باشد یا باعث درد مبهم و احساس سنگینی شود که معمولا در حالت ایستاده یا پس از فعالیت بدنی تشدید می شود و با دراز کشیدن کاهش می یابد. واریکوسل در برخی افراد با اختلال باروری ارتباط دارد، اما همه موارد به درمان نیاز ندارند.

چه زمانی درد بیضه اورژانسی است؟

اگر درد بیضه ناگهانی و شدید است، یا با تورم سریع، تهوع، استفراغ یا تغییر رنگ کیسه بیضه همراه شده، فورا به اورژانس مراجعه کنید. برای بررسی پیچ خوردگی بیضه نباید منتظر ماند تا درد خود به خود برطرف شود.

دردی که ادامه پیدا می کند، توده جدید، تورم، تب یا علائم ادراری نیز باید توسط پزشک بررسی شود. علت درد را نمی توان تنها از روی علائم تشخیص داد و ممکن است معاینه، آزمایش ادرار یا سونوگرافی لازم باشد.

توصیه پزشکی: این مطلب جایگزین معاینه و تشخیص پزشک نیست. در صورت درد ناگهانی و شدید بیضه، مراجعه فوری به اورژانس ضروری است و نباید درمان خانگی را جایگزین آن کرد.

منبع: عصرایران