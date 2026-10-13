شلیک آزمایشی موشک بالستیک هایپرسونیک در پاکستان

ارتش پاکستان امروز سه‌شنبه در پیامی از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح-۲» با برد توسعه یافته خبر داد که قادر به هدف قرار دادن دقیق اهداف و شکست دادن سامانه‌های دفاع موشکی است و برد گسترده آن توانایی ارتش این کشور را برای هدف قرار دادن اهداف عمیق افزایش می‌دهد.

به گزارش تابناک، ارتش پاکستان امروز سه‌شنبه در پیامی در حساب کاربری خود در ایکس آزمایش موفقیت‌آمیز پرتاب موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح-۲» با برد توسعه یافته‌ را انجام داد.

ارتش پاکستان اعلام کرد: این سامانه تسلیحاتی به قطعات ناوبری پیشرفته و اَویونیک (الکترونیک هوایی) به‌روز مجهز است.

این موشک به دلیل ویژگی‌های مسیر پروازی منحصربه‌فرد و مانورپذیری خود، قادر است اهداف را با دقت بالا هدف قرار دهد و سامانه‌های دفاع موشکی طرف مقابل را شکست دهد.

در این بیانیه مطرح شد که فتاح-۲ با برد گسترده‌اش، دسترسی و توانایی ارتش را برای هدف قرار دادن اهداف عمیق بیشتری تقویت خواهد کرد.

طبق اعلام ارتش پاکستان، فرمانده فرماندهی نیروی موشکی ارتش، افسران ارشد ارتش پاکستان و دانشمندان و مهندسان مربوطه بر این پرتاب موشکی نظارت داشتند.

منبع: ایسنا