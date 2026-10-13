شلیک آزمایشی موشک بالستیک هایپرسونیک در پاکستان
ارتش پاکستان امروز سهشنبه در پیامی از آزمایش موفقیتآمیز موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح-۲» با برد توسعه یافته خبر داد که قادر به هدف قرار دادن دقیق اهداف و شکست دادن سامانههای دفاع موشکی است و برد گسترده آن توانایی ارتش این کشور را برای هدف قرار دادن اهداف عمیق افزایش میدهد.
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به گزارش تابناک، ارتش پاکستان امروز سهشنبه در پیامی در حساب کاربری خود در ایکس آزمایش موفقیتآمیز پرتاب موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح-۲» با برد توسعه یافته را انجام داد.
ارتش پاکستان اعلام کرد: این سامانه تسلیحاتی به قطعات ناوبری پیشرفته و اَویونیک (الکترونیک هوایی) بهروز مجهز است.
این موشک به دلیل ویژگیهای مسیر پروازی منحصربهفرد و مانورپذیری خود، قادر است اهداف را با دقت بالا هدف قرار دهد و سامانههای دفاع موشکی طرف مقابل را شکست دهد.
در این بیانیه مطرح شد که فتاح-۲ با برد گستردهاش، دسترسی و توانایی ارتش را برای هدف قرار دادن اهداف عمیق بیشتری تقویت خواهد کرد.
طبق اعلام ارتش پاکستان، فرمانده فرماندهی نیروی موشکی ارتش، افسران ارشد ارتش پاکستان و دانشمندان و مهندسان مربوطه بر این پرتاب موشکی نظارت داشتند.
منبع: ایسنا
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