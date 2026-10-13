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افزایش غبار و وزش باد در تهران

روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان تهران از تداوم پایداری نسبی جو تا شنبه ۲۵ مهر خبر داد و اعلام کرد آسمان تهران در این مدت با افزایش غبار رقیق، ابر و وزش باد همراه خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۲۷
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گرد و غبار

به گزارش تابناک، روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان تهران با انتشار پیش‌بینی پنج‌روزه وضعیت جوی پایتخت اعلام کرد: از سه‌شنبه ۲۱ مهر تا شنبه ۲۵ مهر، آسمان تهران در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این پیش‌بینی، روز سه‌شنبه ۲۱ مهر، آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات غبار رقیق، گاهی افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد. سرعت باد در این روز بین یک تا ۷ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده است.

چهارشنبه ۲۲ مهر، آسمان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود. همچنین کاهش ابر در بعدازظهر و افزایش باد از دیگر پدیده‌های جوی این روز است. سرعت باد بین ۲ تا ۸ متر بر ثانیه خواهد بود.

پنجشنبه ۲۳ مهر، وضعیت جوی تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد ملایم پیش‌بینی شده است. در روز جمعه ۲۴ مهر نیز آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، روز شنبه ۲۵ مهر نیز آسمان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و سرعت باد در برخی ساعات به ۸ متر بر ثانیه می‌رسد.

همچنین طبق جدول پیش‌بینی هواشناسی، حداقل ارتفاع لایه مرزی در این بازه زمانی بین ۲۰ تا ۱۱۰ متر و حداکثر آن بین ۹۲۰ تا ۲۱۰۰ متر متغیر خواهد بود.

در مجموع، تداوم پایداری نسبی جو در برخی روزهای این بازه زمانی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش غبار رقیق در هوای تهران شود.

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تهران هوای تهران هواشناسی گرد و غبار وزش باد
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