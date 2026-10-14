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آیا باید نشاسته را از رژیم غذایی حذف کنیم؟

رژیم‌های کم‌کربوهیدرات برای کاهش وزن محبوب‌اند، اما بسیاری از افراد نمی‌توانند چنین رژیم‌های محدودی را برای همیشه ادامه دهند.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۲۳
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نشاسته

به گزارش تابناک؛ یک مطالعه جدید بررسی کرده است که پس از کاهش وزن با رژیم بسیار کم‌کربوهیدرات، بازگشت به یک رژیم پرکربوهیدرات چه تأثیری بر بدن دارد. نتایج نشان می‌دهد پاسخ بدن ممکن است تا حد زیادی به نوع کربوهیدرات مصرفی بستگی داشته باشد.

در این پژوهش ۵۴ زن و مرد ۱۸ تا ۵۰ ساله که اضافه‌وزن یا چاقی داشتند، ابتدا یک رژیم بسیار کم‌کربوهیدرات دریافت کردند. وعده‌های غذایی آنها به‌طور کامل تهیه و در اختیارشان قرار می‌گرفت و رژیم حدود ۴۰ درصد کسری کالری داشت.

پس از آنکه شرکت‌کنندگان حدود ۱۵ درصد وزن خود را از دست دادند، به‌طور تصادفی برای ۱۰ هفته در سه گروه قرار گرفتند: ادامه رژیم بسیار کم‌کربوهیدرات، رژیم پرکربوهیدرات با سهم بیشتری از نشاسته غلات تصفیه‌شده و رژیم پرکربوهیدرات با سهم بیشتری از قند افزوده.

دو رژیم پرکربوهیدرات از نظر میزان کلی کربوهیدرات، چربی و پروتئین مشابه بودند.

رژیم پرنشاسته چه تغییری ایجاد کرد؟

بررسی نمونه‌های خون حدود ۴۰ شرکت‌کننده نشان داد رژیم حاوی نشاسته بیشتر از غلات تصفیه‌شده، در مقایسه با دو رژیم دیگر، با فعال شدن بیشتر برخی سلول‌ها و مسیر‌های سیستم ایمنی و نشانه‌های التهاب همراه بود.

پژوهشگران یکی از توضیحات احتمالی را افزایش سریع قند خون پس از مصرف غلات تصفیه‌شده می‌دانند. چنین افزایش‌هایی ممکن است بعضی مسیر‌های سیستم ایمنی را فعال کرده و در نهایت به التهاب کمک کنند.

نکته جالب اینکه گروهی که سهم بیشتری از قند افزوده دریافت می‌کرد، کمترین میزان فعال‌شدن برخی مسیر‌های ایمنی را نشان داد. اما پژوهشگران تأکید می‌کنند این نتیجه به معنای سالم بودن قند افزوده نیست؛ زیرا کاهش فعالیت بعضی پاسخ‌های ایمنی نیز ممکن است توان دفاعی بدن را تحت تأثیر قرار دهد.

آیا باید نشاسته را از رژیم غذایی حذف کنیم؟

خیر. یافته‌های این مطالعه را نمی‌توان به تمام مواد غذایی نشاسته‌ای تعمیم داد. در این آزمایش، بخشی از نشاسته از غلات تصفیه‌شده تأمین می‌شد و نتیجه آن به این معنا نیست که منابعی مانند غلات کامل، حبوبات یا سایر مواد غذایی حاوی کربوهیدرات همان اثر را دارند.

این پژوهش همچنین کوچک بود و مرحله اصلی آن تنها ۱۰ هفته ادامه داشت؛ بنابراین مشخص نیست چنین تغییراتی در بلندمدت نیز باقی می‌مانند یا بدن به رژیم جدید سازگار می‌شود.

در مجموع، یافته‌ها یادآوری می‌کنند که هنگام انتخاب کربوهیدرات‌ها، فقط مقدار آنها اهمیت ندارد. نوع و کیفیت منبع کربوهیدرات نیز می‌تواند در پاسخ متابولیکی و التهابی بدن نقش داشته باشد.

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نشاسته رژیم غذایی کاهش وزن
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