عبور شاخص کل بورس از سقف ۸.۴ میلیون واحد؛ ۵.۵ همت پول حقیقی به بورس آمد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار سهام در چهارمین روز از هفته، بار دیگر قدرت‌نمایی خریداران را به رخ کشید. در جریان معاملات بیست و یکم مهرماه، بورس تهران شاهد تداوم روند صعودی شاخص‌ها بود؛ اتفاقی که نشان می‌دهد میل به خرید در بین سهامداران خرد همچنان زنده است و بازار در حال بازیابی جایگاه خود است.

در پایان دادوستدهای امروز، شاخص کل بورس با جهشی قابل‌توجه و رشد ۱۲۶ هزار و ۴۷۶ واحدی، به سقف تاریخی ۸ میلیون و ۴۶۰ هزار واحد دست یافت. این رشد ۱.۵۲ درصدی در حالی به ثبت رسید که همزمان، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۸ هزار واحدی، به سطح ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد رسید تا نشان دهد سبزپوشی تنها محدود به نمادهای شاخص‌ساز نبوده و کلیت بازار در مسیر رشد قرار دارد.

ارزش معاملات بورس و نبض نقدینگی

اگرچه حجم معاملات امروز با ثبت یک میلیون و ۱۰۵ هزار دادوستد و ارزش ۴۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی، اندکی نسبت به روز قبل تعدیل شده، اما نباید از تحلیل اعداد و ارقام غافل شد. ارزش کل بازار امروز به ۲۸ هزار همت رسید که با محاسبات ارزی، معادل ۱۱۱.۴ میلیارد دلار است. این صعود از ۱۰۸ میلیارد دلار در روز گذشته، نشان‌دهنده ارتقای ارزش دلاری بورس در نگاه سرمایه‌گذاران است.

بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی

نکته طلایی معاملات امروز، ورود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به گردونه معاملات خرد بود؛ عددی که وقتی در کنار ورود ۳.۶ همتی روز قبل قرار می‌گیرد، از اعتماد سهامداران به بازار خبر می‌دهد. جالب اینجاست که در مقابل این هجوم خریداران، شاهد خروج ۳.۳ هزار میلیارد تومانی از صندوق‌های درآمد ثابت بودیم که نشان می‌دهد پول‌های پارک شده، دوباره مسیر خود را به سمت ریسک‌پذیری در بازار سهام پیدا کرده‌اند.

پیشتازان و جاماندگان بازار سهام

در لیست نمادهای اثرگذار بر شاخص، غول‌های بازار یعنی فارس، فولاد، فملی، شستا، وغدیر، نوری و پارسان فرمانروایی کردند. اما در جبهه ورود پول حقیقی، گروه شیمیایی با جذب ۱.۳ همت، کانه فلزی با ۱.۲ همت و فلزات اساسی با ۷۸۷ میلیارد تومان، بیشترین سهم را در جذب نقدینگی داشتند. نمادهایی مانند فملی، فزر، تاپیکو، بفجر، فارس و شستا نیز سردمدار لیست خرید حقیقی‌ها بودند.

در سوی دیگر، گروه صندوق‌های درآمد ثابت، اهرمی، طلا و نقره با فشار فروش حقوقی‌ها مواجه شدند و شاهد خروج نقدینگی بودند.

در مجموع؛ بازار امروز با ثبت ۷۶ درصد نمادهای مثبت (معادل ۷۲۸ نماد)، نشان داد که خریداران همچنان دست بالا را دارند. با وجود برخی کاهش‌ها در ارزش معاملات، اعداد و ارقام حکایت از چرخش جریان نقدینگی به سمت سهم‌های بنیادین دارد. باید دید آیا این روند ورود پول حقیقی در روزهای آتی تداوم می‌یابد و سد‌های مقاومتی بعدی را یکی پس از دیگری در هم می‌شکند یا خیر؟!