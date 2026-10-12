معاملات امروز بازار سرمایه با ثبت ارزش مبادلات ۸۵ همتی و سبزپوشی بیش از ۷۰ درصد نمادها به پایان رسید؛ در حالی که صف‌های خرید ۱۰ برابر صف‌های فروش ارزش‌گذاری شدند و اهرمی‌ها با بیشترین بازدهی، لیدر چرخش بازار بودند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران پس از پشت روند منفی روز گذشته، امروز ورق را به سود سهامداران برگرداند و روندی صعودی و پرتقاضا را ثبت کرد؛ به‌طوری که از همان دقایق ابتدایی معاملات خبری از تداوم رکود روز گذشته نبود.

روند صعودی شاخص های بورس

در پایان دادوستدهای بیستمین روز پاییز، نقشه بازار یکپارچه سبزپوش شد و ۷۱ درصد از کل نمادها معادل ۶۷۵ نماد با بازدهی مثبت به کار خود پایان دادند که در این میان، ۴۸۸ نماد بیشترین سهم از رشد قیمت‌ها را به ثبت رساندند. در نتیجه این موج تقاضا، شاخص کل بورس با رشد ۹۱ هزار و ۱۰۲ واحدی معادل ۱.۱۱ درصد، خود را به کانال ۸ میلیون و ۳۳۳ هزار واحد رساند.

هم‌راستا با نماگر اصلی، شاخص قیمت وزنی ارزشی نیز رشد ۱۵ هزار واحدی را ثبت کرد و در سطح یک میلیون و ۳۷۷ هزار واحد آرام گرفت. از سوی دیگر شاخص کل هم‌وزن نیز با جهش بیش از ۱۶ هزار واحدی به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۸۱ هزار واحد رسید تا نشان دهد روند مثبت امروز صرفاً متکی به نمادهای بزرگ نبوده و کلیت صنایع بازار با رونق همراه شده‌اند.

ارزش معاملات بورس چند همت شد؟

رونق معاملات امروز در متغیرهای آماری نیز بازتاب معناداری داشت. سهامداران در جریان دادوستدها بیش از یک میلیون و ۱۰۶ هزار فقره معامله به ثبت رساندند که ارزش این مبادلات به رقم قابل‌توجه بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید و در مقایسه با روزهای گذشته، یک جهش ملموس را در گردش نقدینگی نشان داد.

بورس تهران به ۱۰۸ میلیارد دلار رسید

با احتساب این ارقام، ارزش کل بورس تهران در پایان معاملات به بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ همت رسید که معادل رقمی در حدود ۱۰۸.۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این چرخش مثبت با ورود پرقدرت حقیقی‌ها نیز همراه بود؛ به‌گونه‌ای که ۳.۶ همت پول حقیقی به گردونه معاملات خرد سهام تزریق شد و در نقطه مقابل، ۲۹۱ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. بررسی صف‌های معاملاتی نیز حاکی از برتری مطلق خریداران بود، چراکه ارزش سفارش‌های خرید به رقم سنگین ۱۰.۷ همت رسید، در حالی که حجم سفارش‌های فروش تنها ۷۸۴ میلیارد تومان بود.

گروه هایی با بیشترین ورود پول

بررسی ورود و خروج پول در صنایع مختلف تصویر دقیق‌تری از رفتار معامله‌گران ارائه می‌دهد. بیشترین استقبال سرمایه‌گذاران حقیقی به گروه کانه‌های فلزی با ورود ۱.۱ همت پول اختصاص داشت و پس از آن گروه‌های عرضه برق، صندوق‌های اهرمی، صندوق‌های بخشی و چندرشته‌ای‌های صنعتی در کانون توجه قرار گرفتند. در میان نمادها نیز فزر، مبین، موج، ومعادن و فملی در صدر جذب سرمایه ایستادند.

خروج پول از صندوق طلا و بانک ها

در سمت مقابل، صندوق‌ طلا با خروج ۴۴۱ میلیارد تومان بیشترین عقب‌نشینی پول حقیقی را تجربه کردند و پس از آن صندوق‌های درآمد ثابت، بانک‌ها، صنایع شیمیایی، غذایی و خودرویی با بیشترین افت مواجه شدند؛ نمادهایی همچون وتجارت، صنم، فخوز، خساپا و پارس نیز بیشترین خروج نقدینگی را به نام خود ثبت کردند.

جزئیات بازدهی روزانه دارایی ها؛ از بورس تا دلار

در نهایت تابلوی معاملات تا پایان فعالیت بازار نشان داد که بیشترین بازدهی روزانه به صندوق‌های اهرمی با مثبت ۳.۱ درصد رسید، در حالی که بازارهای رقیب شامل صندوق‌های طلا، دلار، سکه و طلای ۱۸ عیار همگی با بازدهی منفی مواجه شدند تا نشانه‌ای روشن از جابه‌جایی هوشمندانه نقدینگی از دارایی‌های بدون‌ریسک و طلا به سمت سهام باشد.