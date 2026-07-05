واکنش تند رونالدو به شایعات خداحافظی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کریستیانو رونالدو در ۴۱ سالگی همچنان می‌درخشد و تیم ملی فوتبال پرتغال را در جام جهانی همراهی می‌کند.

گمانه زنی‌ها درباره خداحافظی این ستاره پرتغالی از مستطیل سبز بعد از جام جهانی زیاد است.

کریستیانو رونالدو به این موضوع واکنش نشان داد.

او گفت: من زمانی از فوتبال خداحافظی می‌کنم که خودم بخواهم و نه زمانی که شما می‌خواهید. چه بازی کنم و چه نیمکت نشین باشم تاثیر من تغییر نمی‌کند.

رونالدو ادامه داد: این آخرین جام جهانی من است. ۲۳ سال است که شما می‌خواهید من را بکشید. نباید وقتتان را اینگونه تلف می‌کردید.

او درباره عملکردش در جام جهانی گفت: فکر نمی‌کنم که عملکرد بدی داشته باشم. من تاکنون سه گل به ثمر رسانده‌ام. دیگران بیشتر گل زده‌اند چرا که آماده‌تر بوده‌اند. اجازه بدهید ببینم فردا می‌توانم‌گل بزنم یا خیر.