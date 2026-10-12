En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

عربستان به قطار و اتوبوس پناه برد

با فلج شدن صنعت حمل و نقل هوایی عربستان سعودی، این کشور مجبور شده است برای انتقال اضطراری مسافران به هواپیما و قطار روی آورد.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۱۲
| |
1238 بازدید
فرودگاه عربستان

به گزارش تابناک؛ عربستان سعودی امروز دوشنبه، هم‌زمان با تشدید حملات به فرودگاه‌های بین‌المللی این کشور، اجرای طرح‌های جایگزین برای جابه‌جایی مسافران را آغاز کرد.

رسانه‌های سعودی گزارش دادند که سفارت‌خانه‌های ریاض در چند کشور، با انتشار اطلاعیه‌هایی از برنامه‌های جایگزین برای کمک به مسافرانی خبر دادند که به‌دلیل اختلال در پرواز‌ها سرگردان شده‌اند.

بر اساس اطلاعیه‌های سفارت‌خانه‌های عربستان در کویت، امارات و مصر، یکی از راهکار‌های در نظر گرفته‌شده، انتقال زمینی مسافران است. طبق این برنامه، مسافران ابتدا با پرواز به کشور‌های همسایه عربستان در حاشیه خلیج فارس منتقل می‌شوند و سپس از طریق مسیر‌های زمینی به شهر‌های عربستان می‌روند.

روزنامه سعودی «الریاض» نیز روز شنبه گزارش داد که شرکت راه‌آهن عربستان دو قطار اضافی حمل و نقل ریلی ریاض اضافه کرده است.

این نخستین بار در تاریخ عربستان است که این کشور چنین طرح اضطراری‌ای را به اجرا می‌گذارد.

تلاش عربستان سعودی برای استفاده از قطار به جای هواپیما در حالی است که ظرفیت حمل و نقل ریلی این کشور محدود است؛ عربستان ۵۳۸۰ کیلومتر شبکه ریلی دارد (در مقایسه با ایران که ۱۴۹۸۴ کیلومتر شبکه ریلی دارد) و سالانه حدود ۱۴ میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کند (در مقایسه با ایران که بیش از ۳۲ میلیون مسافر با شبکه ریلی جابه‌جا می‌شوند).

اخلال گسترده در حمل و نقل هوایی عربستان سعودی پس از آن است که «عمر البخیتی» سخنگوی دولت صنعاء هفته گذشته اعلام کرد که فرودگاه‌های عربستان به صحنه عملیات‌های ارتش یمن تبدیل شده است و پس از آن فرودگاه‌های ملک خالد در ریاض، ملک فهد در دمام (شرق عربستان) بار‌ها هدف حملات تلافی‌جویانه موشکی قرار گرفتند.

در پی این حملات، فرودگاه ملک خالد شهر ریاض تمامی فعالیت‌های خود را متوقف کرده است و امروز نیز سازمان هواپیمایی عربستان از تمدید آن خبر داد.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان سعودی حمله به فرودگاه قطار اتوبوس
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توقف پروازها در فرودگاه بین‌المللی طائف عربستان
فرودگاه ریاض کامل از کار افتاد
آیا چین کلید آتش‌بس یمن را می‌زند؟
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۱۵ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۴ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۱ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005rn2
tabnak.ir/005rn2