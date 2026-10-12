با فلج شدن صنعت حمل و نقل هوایی عربستان سعودی، این کشور مجبور شده است برای انتقال اضطراری مسافران به هواپیما و قطار روی آورد.

عربستان به قطار و اتوبوس پناه برد

به گزارش تابناک؛ عربستان سعودی امروز دوشنبه، هم‌زمان با تشدید حملات به فرودگاه‌های بین‌المللی این کشور، اجرای طرح‌های جایگزین برای جابه‌جایی مسافران را آغاز کرد.

رسانه‌های سعودی گزارش دادند که سفارت‌خانه‌های ریاض در چند کشور، با انتشار اطلاعیه‌هایی از برنامه‌های جایگزین برای کمک به مسافرانی خبر دادند که به‌دلیل اختلال در پرواز‌ها سرگردان شده‌اند.

بر اساس اطلاعیه‌های سفارت‌خانه‌های عربستان در کویت، امارات و مصر، یکی از راهکار‌های در نظر گرفته‌شده، انتقال زمینی مسافران است. طبق این برنامه، مسافران ابتدا با پرواز به کشور‌های همسایه عربستان در حاشیه خلیج فارس منتقل می‌شوند و سپس از طریق مسیر‌های زمینی به شهر‌های عربستان می‌روند.

روزنامه سعودی «الریاض» نیز روز شنبه گزارش داد که شرکت راه‌آهن عربستان دو قطار اضافی حمل و نقل ریلی ریاض اضافه کرده است.

این نخستین بار در تاریخ عربستان است که این کشور چنین طرح اضطراری‌ای را به اجرا می‌گذارد.

تلاش عربستان سعودی برای استفاده از قطار به جای هواپیما در حالی است که ظرفیت حمل و نقل ریلی این کشور محدود است؛ عربستان ۵۳۸۰ کیلومتر شبکه ریلی دارد (در مقایسه با ایران که ۱۴۹۸۴ کیلومتر شبکه ریلی دارد) و سالانه حدود ۱۴ میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کند (در مقایسه با ایران که بیش از ۳۲ میلیون مسافر با شبکه ریلی جابه‌جا می‌شوند).

اخلال گسترده در حمل و نقل هوایی عربستان سعودی پس از آن است که «عمر البخیتی» سخنگوی دولت صنعاء هفته گذشته اعلام کرد که فرودگاه‌های عربستان به صحنه عملیات‌های ارتش یمن تبدیل شده است و پس از آن فرودگاه‌های ملک خالد در ریاض، ملک فهد در دمام (شرق عربستان) بار‌ها هدف حملات تلافی‌جویانه موشکی قرار گرفتند.

در پی این حملات، فرودگاه ملک خالد شهر ریاض تمامی فعالیت‌های خود را متوقف کرده است و امروز نیز سازمان هواپیمایی عربستان از تمدید آن خبر داد.

منبع: فارس