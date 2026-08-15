پروازهای فرودگاه بندرعباس از سرگرفته شد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در جریان حملات دشمن و جنگ اخیر برخی از فرودگاههای کشور به دلیل آسیب دیدگی زیرساخت و ضرورت انجام عملیات ایمنسازی و تعمیرات برای مدتی از چرخه عملیاتی خارج شدند و امکان انجام پرواز در آنها وجود نداشت.
به تدریج، اما با برطرف شدن آسیبها و آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز روند بازگشایی این فرودگاهها در انجام است.
فرودگاه بینالمللی بندرعباس نیز یکی از این فرودگاههاست که پس از انجام اقدامات لازم از امروز (۲۴ مرداد) فعالیت پروازی خود را از سرگرفته و براساس اعلام اداره کل فرودگاههای هرمزگان، پروازها در مسیرهای تهران، مشهد و اصفهان برقرار شده است.
کاظم توسلی - مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان - نیز با اعلام این خبر که فرودگاه بندرعباس از مدتها پیش عملیاتی و آماده انجام پروازهای داخلی و بینالمللی است و پروازهای فرودگاه بندرعباس از چند روز گذشته به صورت محدود آغاز شده، گفت: پروازهای برنامهای این فرودگاه از روز شنبه در مسیرهای تهران به بندرعباس و بالعکس آغاز میشود.
وی همچنین افزود: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده از روز شنبه (۲۴ مرداد) مقرر است که پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایران ایر تور، سپهران، کیش ایر، وارش و مهر از فرودگاه بندرعباس آغاز شود. طبق برنامه قرار است این هفته بیش از ۱۰ پرواز از تهران به بندرعباس و بالعکس انجام شود و در صورت افزایش تقاضا، شرکتهای هواپیمایی یادشده میتوانند پروازهای فوق العاده بیشتری را در این مسیر برقرار کنند.
مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان به میزان پروازهای این فرودگاه به قبل از جنگ اشاره کرد و گفت: پیش از آغاز جنگ سوم رمضان روزانه بین ۳۵ تا ۴۰ پرواز داخلی و بینالمللی از طریق فرودگاه بندرعباس انجام میشد، اما با آغاز حمله ددمنشانه دشمنان به میهن اسلامی پروازهای این فرودگاه متوقف شد.
اخیرا، اما خبرهایی در خصوص از سرگیری پروازها در فرودگاه قشم نیز با پایدار شدن شرایط امنیتی مطرح شده است.