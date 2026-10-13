تعطیلی فرودگاه ریاض تا هفته آینده

با تعطیل ماندن فرودگاه ریاض تا هفته آینده موج لغو پروازها به عربستان گسترده‌تر شد و سه شرکت هواپیمایی قطر، امارات و مالزی امروز مسیرهای سعودی را از برنامه پروازی خود حذف کردند.

به گزارش تابناک؛ شرکت هواپیمایی قطر (قطر ایرویز) امروز ۱۲ اکتبر با صدور اطلاعیه‌ای از تعلیق موقت پرواز‌های خود به ریاض و الدمام خبر داد.

این شرکت دلیل این تصمیم را «وضعیت موجود» عنوان کرده و زمان مشخصی برای ازسرگیری پرواز‌ها اعلام نکرده است.

در همین حال، امارات ایرلاین هم اعلام کرد تمامی پرواز‌های خود از و به فرودگاه‌های ریاض، الدمام و جده در عربستان را به‌طور موقت تعلیق می‌کند.

بر اساس اعلام این شرکت پرواز‌ها به الدمام تا ۱۴ اکتبر و پرواز‌های ریاض تا ۱۹ اکتبر لغو کرده است.

شرکت هواپیمایی مالزی نیز امروز سه شنبه به فهرست شرکت‌های هواپیمایی که پرواز‌های خود به عربستان را متوقف کرده‌اند اضافه شد.

بر اساس اعلام این شرکت، تمامی پرواز‌های مسیر کوالالامپور و جوهر بهرو به جده و مدینه و بالعکس از ۱۲ تا ۱۷ اکتبر (۲۱ تا ۲۵ مهر) لغو شده است.

گلف ایر بحرین هم لغو پرواز‌های ریاض را تا ۱۷ اکتبر تمدید کرد.

فلای دبی نیز لغو پرواز‌های ریاض را تا ۱۴ اکتبر ادامه داد.

اتحاد ایرویز پرواز‌های ابوظبی–ریاض را تا ۱۹ اکتبر متوقف کرده است. لوفت‌هانزا توقف پرواز‌های ریاض را تا ۱۶ اکتبر تمدید کرد و ایرفرانس–KLM توقف پرواز‌ها را تا پایان اکتبر ادامه می‌دهد.

فیلیپین ایرلاینز لغو پرواز‌های ریاض را تا ۲۹ نوامبر تمدید کرده و کاتای پسیفیک بازگشت پرواز‌های هنگ‌کنگ–ریاض و هنگ‌کنگ–دبی را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ به تعویق انداخته است.

دلتا نیز مسیر آتلانتا–ریاض را تا مارس ۲۰۲۷ تعلیق کرده است. ایر ایندیا، ایر ایندیا اکسپرس و سریلانکان ایرلاینز هم محدودیت‌های مشابهی اعمال کرده‌اند.

فرودگاه ریاض تا هفته آینده تعطیل است

سازمان هواپیمایی غیرنظامی عربستان اعلام کرد تعطیلی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض تا ساعت ۲۱ روز ۱۷ اکتبر (یکشنبه ۲۶ مهر ماه) تمدید شده است تا بررسی‌های امنیتی و آماده‌سازی عملیاتی تکمیل شود.

فرودگاه بین‌المللی ملک فهد الدمام هم با اینکه فعالیت خود را از سر گرفته، اما اختلال در برنامه پروازهایش ادامه دارد. فرودگاه جده باز است، ولی پرواز‌ها با اختلال شدید مواجه‌اند. بر پایه داده‌های رهگیری پرواز، حدود ۴۶.۴ درصد پرواز‌های فرودگاه‌های عربستان لغو شده است.

سابقه: تشدید حملات از پنجشنبه؛ تعطیلی ریاض در پی حملات سه‌موجی

بر اساس این گزارش، اختلال در حمل‌ونقل هوایی عربستان از پنجشنبه هفته گذشته (۸ اکتبر) با تشدید حملات یمن به اهداف سعودی آغاز شد.

شنبه (۱۰ اکتبر) حملات به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض در سه موج انجام شد و این فرودگاه را به تعطیلی کشاند. شنبه عصر نیز با حمله به فرودگاه الدمام، پرواز‌های این فرودگاه متوقف شد. منابع سعودی درباره منشأ برخی مهمات فرودآمده در نزدیکی فرودگاه دمام اظهارنظر قطعی نکرده‌اند.

نیرو‌های مسلح یمن هشدار داده است که فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان به جز فرودگاه‌های مکه و مدینه «ناامن» هستند و از شرکت‌های هواپیمایی، کارکنان و مسافران خواسته از آنها استفاده نکنند. در مقابل، ائتلاف به رهبری عربستان حملات یمن را پاسخ به افزایش حملات هوایی به یمن می‌داند.

منبع: فارس