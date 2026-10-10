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محمدجوادظریف: روبیو عددی نیست

وزیر امور خارجه اسبق ایران در واکنش به اظهارات ضدایرانی مارکو روبیو، این سخنان را تلاشی غیرعلمی و سخیف برای روایت‌سازی از «دشمنی تمدنی» میان غرب و ایران توصیف کرد و گفت طراحان این ادعاها در حال بازیافت ایده‌های دهه ۹۰ میلادی هستند
کد خبر: ۱۳۹۸۱۰۷
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ظریف: روبیو عددی نیست/به دنبال بازیافت سخیف نظریه «تقابل تمد
 
به گزارش تابناک، محمدجواد ظریف در حاشیه نشستی روز شنبه در دانشکده مطالعات جهان در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره اهداف مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از طرح ادعاهای تاریخی علیه ایران و تلاش برای ایجاد ایران‌هراسی، به تحلیل رویکرد تیم سیاست خارجی دولت جدید آمریکا پرداخت.
 

 روبیو از جناح ضد مذاکره است

ظریف در پاسخ به این سوال که «آیا در چنین شرایطی توافق با آمریکا ممکن است یا خیر»، تصریح کرد: اولاً که به نظر من آقای روبیو از جناح ضد مذاکره در آمریکا است و دنبال اهداف خودش می‌رود. همه آمریکا یکی نیستند؛ کسانی هستند که نظر دیگری دارند. اما آقای روبیو که خودش عددی نیست؛ آن کسی که برایش سخنرانی را نوشته هم سواد نداشته است.
 
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 ایران‌هراسی؛ بازیافت نظریه هانتینگتون در سطحی سخیف

ظریف در پاسخ به این سوال که آیا ایران‌هراسی می‌تواند مبنای تازه‌ای برای حمله به ایران باشد؟ گفت: خیر، این تلاشی است برای یک روایت‌سازی از دشمنیِ جهان غرب با ایران به عنوان یک «دشمنی تمدنی». در واقع دارند حرف‌هایی که در دهه ۹۰ آقای هانتینگتون گفت را بازیافت می‌کنند. البته در سطحی خیلی سخیف و غیرعلمی دارند چنین تلاشی انجام می‌دهند. همان‌طور که عرض کردم، آقای روبیو که هیچ، کسی که سخنرانی او را نوشته هم نفهمیده چه گفته است.
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محمد جواد ظریف مارکو روبیو سیاست خارجی توافق ایران و آمریکا
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