ظریف خطاب به ترامپ: تاریخ بخوان!

ظریف خطاب به ترامپ نوشت: تاریخ را بخوان و از تجاوزِ شکست خورده صدام به جنوبِ دلاور ما درس بگیر

به گزارش تابناک، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ترامپ نوشت:

تاریخ را بخوان و از تجاوزِ شکست خورده صدام به جنوبِ دلاور ما درس بگیر.

هیچ میزانی از جنایات جنگی، از باتلاقی که نتانیاهو در آن گرفتارت کرده نجاتت نخواهد داد.

فشارِ هرگز ایران را به تسلیم وادار نخواهد کرد؛ بلکه تنها بر تاب‌آوری ما می‌افزاید.

مشاورانِ بی‌مقدارت را برکنار کن.