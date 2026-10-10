شاخص کل بورس بر مدار صعود؛ نقدینگی راهی کدام گروه بورسی شد؟

بورس تهران با تداوم روند مثبت هفته قبل، امروز نیز مسیر صعودی خود را حفظ کرد تا شاخص کل با جهشی قابل توجه به سطح ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی هفته، با تداوم روند مثبت روزهای گذشته، عملکرد درخشانی را به ثبت رساند. این رشد که با ورود نقدینگی و اقبال معامله‌گران همراه بود، شاخص کل را به سطح تاریخی تازه‌ای هدایت کرد تا بورس همچنان مقصد جذابی برای سهامداران باشد. روند مثبت امروز در شرایطی به ثبت رسید که هفته گذشته، رکوردشکنی بورس در میانه مهرماه با فتح قله ۸ میلیونی از مهم ترین اخبار بورسی بود.

ثبت رکوردهای جدید در شاخص‌های بورسی

در جریان معاملات امروز بورس تهران، شاهد سبزپوشی ۶۵ درصد از نمادهای بازار بودیم. بر اساس آمار، از مجموع ۶۱۶ نماد فعال، ۴۳۲ نماد بازدهی مثبت ۲ تا ۳ درصد را تجربه کردند. این استقبال گسترده منجر به جهش ۱۳۴ هزار و ۴۰۰ واحدی شاخص کل شد تا نماگر اصلی بازار با ثبت بازدهی ۱.۶۵ درصدی، بر قله ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحدی بایستد.

همچنین شاخص قیمت وزنی-ارزشی و شاخص کل هم‌وزن نیز هر کدام با رشد بیش از ۲۲ هزار واحدی، به ترتیب در سطوح ۱ میلیون و ۳۶۶ هزار واحد و ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار واحد قرار گرفتند. در این روز، ارزش کل بازار بورس تهران در هجدهمین روز از پاییز به بیش از ۲۸ هزار و ۲۹۹ همت (معادل ۱۰۵.۷ میلیارد دلار) رسید و معامله‌گران بیش از ۹۸۹ هزار بار دست به دادوستد زدند که ارزش آن از ۴۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

چرخش نقدینگی از درآمد ثابت به سهام

یکی از سیگنال‌های مثبت بازار امروز، تغییر مسیر نقدینگی بود. در معاملات خرد، شاهد ورود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار بودیم؛ در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۴.۵ هزار میلیارد تومانی مواجه شدند. حجم سفارشات خرید نیز با قدرت به ۹.۹ همت رسید که در برابر ۷۹۴ میلیارد تومان سفارش فروش، نشان‌دهنده تعادل مثبت قدرت در بازار است.

پیشران‌های سبزپوشی بازار سهام

در روزی که بازار با تقاضا همراه بود، بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های اهرمی با ۰.۹ همت، فلزات با ۴۰۸ میلیارد تومان، کانه فلزی با ۳۰۲ میلیارد تومان و گروه چندرشته‌ای با ۲۴۹ میلیارد تومان اختصاص یافت. در میان نمادها، «دوایکس»، «اهرم»، «تابان»، «فملی»، «فولاد» و «وغدیر» بیشترین جذب نقدینگی را ثبت کردند.

نمادهای پرتراکنش بورس

در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت، گروه دارویی، صندوق‌های طلا، سیمان و مخابرات با خروج سرمایه مواجه شدند که نمادهای «وبملت»، «دارو»، «موج» و «تکپاد» بیشترین خروج پول را تجربه کردند. در نهایت، نمادهای «فملی»، «فارس»، «تابان»، «فولاد» و «شستا» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند و «تابان»، «وبملت»، «غزنجان» و «خودرو» نیز به عنوان پرتراکنش‌ترین نمادهای روز شناخته شدند.