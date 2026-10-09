رکوردشکنی بورس در میانه مهرماه با فتح قله ۸ میلیونی/ چگونه بورس از طلا و دلار سبقت گرفت؟

شاخص کل بورس تهران در هفته‌ای که گذشت با ثبت رشد ۴.۷ درصدی، برای نخستین بار از سد ۸ میلیون واحد عبور کرد و در ارتفاع ۸ میلیون و ۱۳۱ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ میانه مهرماه امسال، در تقویم بازار سرمایه به عنوان روزهایی سرنوشت‌ساز ثبت شد. شاخص کل بورس تهران در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، موفق شد برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود، وارد ابرکانال ۸ میلیون واحدی شود. این تغییر جهت که با رشد ۳۶۴ هزار واحدی نماگر کل طی پنج روز کاری همراه بود، نشان از تغییر فاز معاملات و بازگشت اعتماد نسبی به تالار شیشه‌ای دارد.

رشد شاخص‌ها؛ از رکوردهای هفتگی تا بازدهی سالانه بورس

در پایان معاملات هفته اخیر، شاخص کل بورس با ثبت بازدهی مثبت ۴.۷ درصدی، در ارتفاع ۸ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۷۹ واحد ایستاد. در کنار حرکت صعودی شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن نیز با بازدهی ۴.۱ درصدی همراه شد تا نشان دهد جریان پول تنها محدود به نمادهای شاخص‌ساز نبوده است.

نگاهی به عملکرد بورس در بازه‌های زمانی طولانی‌تر نیز حاکی از تداوم این روند صعودی است. نماگر بورس در بازه یک‌ماهه رشد ۱۷.۷ درصدی را به ثبت رسانده و بازدهی بورس از ابتدای سال تاکنون به ۱۱۹ درصد رسیده است که این ارقام، جذابیت بازار سرمایه را در مقایسه با سایر بازارهای دارایی در سال جاری بیش از پیش نمایان می‌کند.

همچنین، ارزش بازار سهام تهران در پایان هفته اخیر به ۲۷ هزار و ۸۵۱ هزار میلیارد تومان رسید. با در نظر گرفتن نرخ دلار آزاد در سطح ۲۶۴ هزار تومانی، ارزش دلاری بورس تهران اکنون در محدوده ۱۰۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که می‌تواند معیاری برای تحلیلگران در خصوص ارزندگی یا حباب بازار باشد.

جریان‌شناسی پول؛ کوچ سرمایه‌گذاران به صندوق‌ها

بررسی جریان ورود و خروج پول حقیقی طی هفته اخیر نشان‌دهنده یک تغییر رفتار مشهود در استراتژی معامله‌گران است. در هفته گذشته، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد که بخش عمده آن به جای سهام مستقیم، به سمت «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» حرکت کرد.

در صدر لیست جذب پول، «صندوق‌ها» با ۱۰.۳ همت (هزار میلیارد تومان) قرار دارند. در جزئیات این ترکیب، «صندوق طلا» با جذب ۵ همت، «صندوق اهرمی» با ۱.۶ همت، «صندوق سهامی» با ۱.۶ همت و «صندوق انرژی» با ۱ همت، بیشترین استقبال را از سوی حقیقی‌ها تجربه کردند. در همین حال، صندوق‌های بخشی با ۴۸۷ میلیارد، درآمد ثابت با ۲۵۷ میلیارد و صندوق نقره با ۱۸۸ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در میان گروه‌های صنعتی نیز، گروه خودرو با ۵۱۲ میلیارد تومان و مخابرات با ۲۵۲ میلیارد تومان بیشترین ورود پول را داشته‌اند.

این روند در بازه یک‌ماهه نیز با الگویی مشابه تکرار شده است؛ به‌طوری‌که صندوق‌ها با جذب ۳۰.۴ همت، پیشتاز بوده‌اند. در این میان، صندوق طلا با ۱۶.۵ همت و صندوق درآمد ثابت با ۶.۶ همت، رکورداران جذب منابع در یک ماه اخیر هستند. در نقطه مقابل، جریان خروج پول نیز در صنایعی مانند بانک (۱ همت)، شیمیایی (۹۰۰ میلیارد تومان) و سیمان (۷۲۷ میلیارد تومان) در هفته گذشته و همچنین گروه نفتی (۲.۶ همت) در ماه گذشته، قابل‌توجه بوده است.

پیشتازان بازدهی؛ کدام صنایع و دارایی‌ها پرچمدار بودند؟

در بررسی بازدهی صنایع بورسی طی هفته اخیر، صنعت چاپ با بازدهی ۱۵.۸ درصدی در صدر قرار گرفت. پس از آن، صندوق انرژی با ۱۳.۶ درصد، زغال‌سنگ با ۱۰ درصد، محصولات کاغذی با ۹.۵ درصد، ارتباطات با ۸.۸ درصد و خرده‌فروشی با ۷.۶ درصد، بهترین عملکرد را در سبد صنایع داشتند.

عملکرد هفتگی و ماهانه بازدهی دارایی ها

در مقایسه عملکرد دارایی‌ها نیز در هفته اخیر، صندوق‌های اهرمی با ۹.۵ درصد بازدهی، گوی سبقت را از سایر بازارها ربودند. پس از آن، شاخص بورس با ۴.۷ درصد، سکه با ۳.۵ درصد، طلای ۲۴ عیار با ۲.۴ درصد، تتر با ۲.۱ درصد، طلای ۱۸ عیار با ۱.۸ درصد، دلار با ۱.۳ درصد و اونس جهانی طلا و نقره هرکدام با ۱ درصد بازدهی قرار گرفتند.

از بیت کوین تا دلار

با این حال، در بازه زمانی یک‌ماهه، صندوق‌های اهرمی با ثبت بازدهی ۳۷.۹ درصدی، همچنان در جایگاه نخست قرار دارند و پس از آن، بیت‌کوین با ۲۰ درصد و شاخص کل بورس با ۱۷.۷ درصد، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. دلار و تتر نیز در این بازه، بازدهی به ترتیب ۱۳.۸ و ۱۳.۷ درصدی را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده همبستگی بالای رشد بورس با نوسانات ارزی در این دوره بوده است.