دیدگاه تازه پزشکیان درباره دیپلماسی

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان با نقد دیپلماسیِ صرفاً تشریفاتی و برگزاری نشست‌ها ، بر ضرورت گذار به فاز عملیاتی در سیاست خارجی تأکید کرد و نوشت: دیپلماسی منطقه‌ای برای ما، صرفاً به معنای برگزاری نشست‌ها نیست؛ بلکه باید به ابزار مدیریت بحران، حفظ ارتباطات، جلوگیری از گسترش درگیری و فعال‌کردن همکاری‌های عملی تبدیل شود.