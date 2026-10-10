دیدگاه تازه پزشکیان درباره دیپلماسی
رئیسجمهور تصریح کرد که دیپلماسی منطقهای نباید در سطح برگزاری نشستهای نمادین متوقف شود؛ بلکه باید به ابزاری کارآمد برای مدیریت بحران، مهار درگیریها و ایجاد همکاریهای ملموس تبدیل شود.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۳۹| |
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان با نقد دیپلماسیِ صرفاً تشریفاتی و برگزاری نشستها ، بر ضرورت گذار به فاز عملیاتی در سیاست خارجی تأکید کرد و نوشت: دیپلماسی منطقهای برای ما، صرفاً به معنای برگزاری نشستها نیست؛ بلکه باید به ابزار مدیریت بحران، حفظ ارتباطات، جلوگیری از گسترش درگیری و فعالکردن همکاریهای عملی تبدیل شود.
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