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دیدگاه تازه پزشکیان درباره دیپلماسی

رئیس‌جمهور تصریح کرد که دیپلماسی منطقه‌ای نباید در سطح برگزاری نشست‌های نمادین متوقف شود؛ بلکه باید به ابزاری کارآمد برای مدیریت بحران، مهار درگیری‌ها و ایجاد همکاری‌های ملموس تبدیل شود.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۳۹
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پزشکیان

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان با نقد دیپلماسیِ صرفاً تشریفاتی و برگزاری نشست‌ها ، بر ضرورت گذار به فاز عملیاتی  در سیاست خارجی تأکید کرد و نوشت: دیپلماسی منطقه‌ای برای ما، صرفاً به معنای برگزاری نشست‌ها نیست؛ بلکه باید به ابزار مدیریت بحران، حفظ ارتباطات، جلوگیری از گسترش درگیری و فعال‌کردن همکاری‌های عملی تبدیل شود.

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برچسب ها
مسعود پزشکیان توئیت رئیس جمهور دیپلماسی سیاست خارجی مدیریت بحران
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