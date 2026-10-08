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پزشکیان توئیت جدید زد

رئیس جمهور در پیام توئیتری نوشت: جایگاه اصلی مردم و کشور ما بسیار بالاتر از آنی است که الان در آن قرار داریم.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۳۴
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توئیت پزشکیان
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