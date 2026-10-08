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پزشکیان توئیت جدید زد
رئیس جمهور در پیام توئیتری نوشت: جایگاه اصلی مردم و کشور ما بسیار بالاتر از آنی است که الان در آن قرار داریم.
کد خبر:
۱۳۹۷۸۳۴
تاریخ انتشار:
۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۰
08 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۷۸۳۴
|
۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۰
08 October 2026
|
1516
بازدید
1516
بازدید
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برچسب ها
مسعود پزشکیان
رئیس جمهور
توئیت
مردم
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