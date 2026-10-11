پاسخ صریح کمالوندی به تهدیدات آمریکا

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، امروز یکشنبه در حاشیه مراسم «اکوساید؛ جنایت جنگی خاموش» و در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدات دشمن و مذاکرات ایران با آمریکا اظهار کرد: مسئولان کشور تأکید کرده‌اند که ایران به‌طور هم‌زمان مسیر مذاکره و مقاومت را دنبال می‌کند و در هر دو مسیر به حرکت خود ادامه خواهد داد.

به گزارش تابناک؛ بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران امروز یکشنبه در حاشیه مراسم "اکوساید: جنایت جنگی خاموش" در پاسخ به سوالی درباره تهدیدات دشمن و مذاکرات ایران با آمریکا گفت: مسئولین کشور اشاره کردند که ما همزمان هم مذاکره و هم مقاومت می‌کنیم. در هر دو مسیر حرکت می‌کنیم.

وی تاکید کرد: آنچه که مسلم است این است که ایران با اقتدار منافع کشور را دنبال خواهد کرد. حالا این منافع اگر در وضعیت دیپلماسی به دست آید چه بهتر و اگر نه حتما با قدرت و قوت در صحنه‌های نبرد این را کسب خواهیم کرد.

کمالوندی درباره آخرین وضعیت صنعت هسته‌ای ایران اظهار داشت: در چارچوب سیاست‌های دولت اقدام می‌کنیم و مهم این است که جهانیان بدانند برنامه هسته‌ای ایران یک برنامه کاملا صلح‌آمیز، شفاف و تحت نظارت دائم آژانس بوده است.

وی تصریح کرد: گزارشات متعدد آژانس نشان داده که ایران همیشه در مسیر درست حرکت کرده و برنامه‌ای شفاف، در عین حال بسیار پیشرفته، دارد.

منبع: تسنیم