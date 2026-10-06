پیام پزشکیان به جلال رفیع

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر جلال رفیع،نویسنده و روزنامه نگار کشور، از درگاه خداوند منان برای آن فقیده سعیده، رحمت و رضوان الهی و همجواری با صالحان و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسالت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای جلال رفیع

ضایعه درگذشت مادر مکرمه و بزرگوارتان را تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند منان برای آن فقیده سعیده، رحمت و رضوان الهی و همجواری با صالحان و برای شما، خانواده محترم و عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسالت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری