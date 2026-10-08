پزشکیان در دیدار پوتین: از میز مذاکره کنار نخواهیم کشید

رئیس جمهور در دیدار با ولادیمیر پوتین، ضمن تأکید بر تداوم گسترش روابط تهران و مسکو، تصریح کرد که ایران از میز مذاکره کنار نخواهد کشید و پیشنهادهای تبادل‌شده از طریق رابطین با طرف آمریکایی پس از نهایی شدن، جمع‌بندی می‌شود.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، در حاشیه اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط‌زیستی دریای خزر در ترکمنستان، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس‌جمهور در این دیدار با ابراز خرسندی از تعاملات در حال شکل‌گیری، بر گسترش روابط دوجانبه در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و انسانی، پایبندی به برنامه راهبردی مشترک، مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی و ضرورت حرکت جهان و منطقه به سمت چندجانبه‌گرایی تأکید کرد.

پزشکیان در این دیدار اظهار داشت: از تعاملاتی که در حال شکل گرفتن است، واقعاً خوشحال هستم. همان‌گونه که اشاره کردید، روابط‌مان در بیشتر زمینه‌ها در حال گسترش است. این روند از منظر ارتباطات تجاری، اقتصادی و انسانی رو به پیشرفت است.

رئیس‌جمهور با اشاره به عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران برای گسترش این روابط، که در چارچوب سیاست‌های برنامه راهبردی مشترک به توافق رسیده است، تصریح کرد: این روابط و برنامه‌ها می‌تواند ما را در بیشتر حوزه‌ها به غلبه و پیروزی برساند.

وی ابراز امیدواری کرد: ارتباطات و تعاملاتی که میان تهران و مسکو شکل گرفته است با سرعت و قدرت پیش برود. هماهنگی‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، خوب بوده و اکنون بهترین فرصت‌ برای تعمیق و گسترش تعاملات است.

دنیا باید به سمت چندجانبه‌گرایی برود

رئیس جمهور با اشاره به روند یک‌جانبه‌گرایی آمریکا گفت: همان‌گونه که شما نیز با یک‌جانبه‌گرایی مخالفت کرده‌اید، باید دنیا و منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم به سمت چندجانبه‌گرایی برود و نباید بپذیریم که یک‌جانبه‌گرایی در دنیا گسترش یابد. آمریکا تلاش می‌کند سیاست‌ها و نظرات خود را بر تمام کشورها تحمیل کند و غلبه یابد. اکنون نیز سیاست‌هایی که درون آمریکاست، به کشورهای دیگر دیکته می‌کند.

پزشکیان با تقدیر از موضع‌گیری‌های مسکو افزود: در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌هایی که داشته‌اید، همواره مخالف یک‌جانبه‌گرایی بوده‌اید؛ ما هم تلاش می‌کنیم این روند را پیش ببریم.

رئیس جمهور با اشاره به تداوم دیپلماسی گفت: در حال گفتگو هستیم، اما هر بار که با آمریکا گفت‌وگو می‌کنیم، دوباره حمله می‌کنند، ولی ما از میز مذاکره و گفت‌وگو کنار نخواهیم کشید. پیشنهادهایی داده بودیم و آمریکایی‌ها نیز پیشنهادات جدیدی داده بودند. بر روی این پیشنهادها اصلاحات خود را انجام داده‌ایم. قرار است پس از نهایی شدن، از طریق رابطینی که وجود دارند بنشینیم و آن‌ها را جمع‌بندی کنیم.

پزشکیان با قدردانی از مواضع روسیه تصریح کرد: از مواضع شما، چه در رابطه با منطقه و سازمان ملل و کمک‌هایی که کرده‌اید و اجازه نداده‌اید این یک‌جانبه‌گرایی خود را نشان دهد، قدردان هستیم. تلاش ما بر این است تا جنگ تمام شود و حق و حقوق ملت ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی مراعات شود؛ اما اگر آمریکا بخواهد با یک‌جانبه‌گرایی پیش برود، امکان‌پذیر نخواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری