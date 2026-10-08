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پزشکیان در دیدار پوتین: از میز مذاکره کنار نخواهیم کشید

رئیس جمهور در دیدار با ولادیمیر پوتین، ضمن تأکید بر تداوم گسترش روابط تهران و مسکو، تصریح کرد که ایران از میز مذاکره کنار نخواهد کشید و پیشنهادهای تبادل‌شده از طریق رابطین با طرف آمریکایی پس از نهایی شدن، جمع‌بندی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۹۸
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پزشکیان و پوتین

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، در حاشیه اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط‌زیستی دریای خزر در ترکمنستان، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس‌جمهور در این دیدار با ابراز خرسندی از تعاملات در حال شکل‌گیری، بر گسترش روابط دوجانبه در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و انسانی، پایبندی به برنامه راهبردی مشترک، مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی و ضرورت حرکت جهان و منطقه به سمت چندجانبه‌گرایی تأکید کرد.

پزشکیان در این دیدار اظهار داشت: از تعاملاتی که در حال شکل گرفتن است، واقعاً خوشحال هستم. همان‌گونه که اشاره کردید، روابط‌مان در بیشتر زمینه‌ها در حال گسترش است. این روند از منظر ارتباطات تجاری، اقتصادی و انسانی رو به پیشرفت است.

رئیس‌جمهور با اشاره به عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران برای گسترش این روابط، که در چارچوب سیاست‌های برنامه راهبردی مشترک به توافق رسیده است، تصریح کرد: این روابط و برنامه‌ها می‌تواند ما را در بیشتر حوزه‌ها به غلبه و پیروزی برساند.

وی ابراز امیدواری کرد: ارتباطات و تعاملاتی که میان تهران و مسکو شکل گرفته است با سرعت و قدرت پیش برود. هماهنگی‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، خوب بوده و اکنون بهترین فرصت‌ برای تعمیق و گسترش تعاملات است.

 دنیا باید به سمت چندجانبه‌گرایی برود

رئیس جمهور با اشاره به روند یک‌جانبه‌گرایی آمریکا گفت: همان‌گونه که شما نیز با یک‌جانبه‌گرایی مخالفت کرده‌اید، باید دنیا و منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم به سمت چندجانبه‌گرایی برود و نباید بپذیریم که یک‌جانبه‌گرایی در دنیا گسترش یابد. آمریکا تلاش می‌کند سیاست‌ها و نظرات خود را بر تمام کشورها تحمیل کند و غلبه یابد. اکنون نیز سیاست‌هایی که درون آمریکاست، به کشورهای دیگر دیکته می‌کند.

پزشکیان با تقدیر از موضع‌گیری‌های مسکو افزود: در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌هایی که داشته‌اید، همواره مخالف یک‌جانبه‌گرایی بوده‌اید؛ ما هم تلاش می‌کنیم این روند را پیش ببریم.

رئیس جمهور با اشاره به تداوم دیپلماسی گفت: در حال گفتگو هستیم، اما هر بار که با آمریکا گفت‌وگو می‌کنیم، دوباره حمله می‌کنند، ولی ما از میز مذاکره و گفت‌وگو کنار نخواهیم کشید. پیشنهادهایی داده بودیم و آمریکایی‌ها نیز پیشنهادات جدیدی داده بودند. بر روی این پیشنهادها اصلاحات خود را انجام داده‌ایم. قرار است پس از نهایی شدن، از طریق رابطینی که وجود دارند بنشینیم و آن‌ها را جمع‌بندی کنیم.

پزشکیان با قدردانی از مواضع روسیه تصریح کرد: از مواضع شما، چه در رابطه با منطقه و سازمان ملل و کمک‌هایی که کرده‌اید و اجازه نداده‌اید این یک‌جانبه‌گرایی خود را نشان دهد، قدردان هستیم. تلاش ما بر این است تا جنگ تمام شود و حق و حقوق ملت ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی مراعات شود؛ اما اگر آمریکا بخواهد با یک‌جانبه‌گرایی پیش برود، امکان‌پذیر نخواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور ترکمنستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
0
0
پاسخ
اولین رییس جمهور ۴ ساله ما
ناشناس
|
Canada
|
۰۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
0
0
پاسخ
هدف را برعکس فهمیده آقای پزشکیان. دیدید یکبار پوتین بگه از میز مذاکره عقب نمی کشیم!!!!!!
بابا جان هنوز نفهمیدی طرف مقابل با مذاکره سعی می کنه ما را وادار به عقب نشینی و انفعال کنه.
اینو نشریه گلوبال کانادا هم نوشته بود که این برنامه شون برای ایران و روسیه بوده.
مثلا می اومدن اسلام آباد برای مذاکره و وسطش سعی می کردند کشتی های نظامی را از هرمز رد کنند
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