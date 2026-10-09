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رئیس جمهور وارد پایتخت شد

رئیس جمهور پزشکیان پس از شرکت در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی خزر در ترکمنستان، دقایقی پیش وارد تهران شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۹۶
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان پس از شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی خزر در ترکمنستان، دقایقی پیش وارد تهران شد.

پزشکیان در جریان سفر به ترکمنستان در دو اجلاس سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی خزر شرکت و سخنرانی کرد.

رئیس جمهور همچنین در حاشیه این دو اجلاس با روسای جمهور روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و نخست‌وزیر ارمنستان دیدار و گفتگوی دو جانبه داشت.

نشست سه جانبه با رؤسای جمهور روسیه و آذربایجان و دیدار با دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر دو روزه بود.
منبع: برنا

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