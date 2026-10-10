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بیرانوند ممنوع‌الخروج شد

سازمان نظام‌وظیفه اعلام کرد تا زمان مشخص‌شدن وضعیت کمیسیون پزشکی علیرضا بیرانوند، او حق خروج از کشور را ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۳۵
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علیرضا بیرانوند

به گزارش تابناک؛ در ادامه حواشی و اختلافات اخیر میان علیرضا بیرانوند با جواد نکونام و مدیران باشگاه تراکتور، اتفاقات تازه‌ای در تبریز رخ داده که شرایط این دروازه‌بان ملی‌پوش را پیچیده‌تر کرده است. به نظر می‌رسد ماجراهای پس از دیدار تراکتور مقابل استقلال، همچنان ادامه دارد و حالا موضوع ممنوع‌الخروجی بیرانوند هم به این حواشی اضافه شده است.

پس از پایان مسابقه تراکتور و استقلال که با تساوی یک - یک به پایان رسید، اختلافات میان مدیران باشگاه تبریزی و بیرانوند وارد مرحله تازه‌ای شد. در همین راستا، گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیران تراکتور با دستور حجت کریمی و جواد نکونام، مانع حضور بیرانوند در هتل مجموعه بنیان دیزل شده‌اند.

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مشکلات بیرانوند تنها به اختلافات باشگاهی محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سازمان نظام وظیفه به این دروازه‌بان اعلام کرده که تا زمان مشخص شدن وضعیت پرونده او در کمیسیون پزشکی، اجازه خروج از کشور را نخواهد داشت.

به این ترتیب، حتی در صورت نبود اختلاف میان بیرانوند و مدیران تراکتور، او برای همراهی این تیم در سفر به مسقط و دیدار مقابل الشمال هم با مشکل مواجه است؛ مگر اینکه پیش از سفر، وضعیت ممنوع‌الخروجی خود را مشخص و مجوزهای لازم را دریافت کند.

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منبع: فوتبالی

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علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی‌پوش باشگاه تراکتور ممنوع‌الخروجی بیرانوند سازمان نظام وظیفه
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