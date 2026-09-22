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ماجرای خالکوبی‌های بیرانوند در پرونده سربازی

پزشک معتمد پس از مشاهده خالکوبی‌های بدن بیرانوند، پرونده او را به کمیسیون فرستاد. وکیل او معتقد است این روند برای همه مشمولان طی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۳۹
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بیرانوند

به گزارش تابناک؛ خالکوبی‌های علیرضا بیرانوند در جریان معاینه اولیه سربازی مورد توجه پزشک معتمد قرار گرفت و در نهایت پرونده دروازه‌بان ملی‌پوش به کمیسیون پزشکی ارجاع شد.

ابوذر تیموری درباره آخرین وضعیت سربازی علیرضا بیرانوند و دلیل معرفی او به کمیسیون پزشکی اعصاب و روان گفت: طبق چیزی که قبلاً سازمان نظام وظیفه اعلام کرده بود، علیرضا بیرانوند از تاریخ اول مهرماه مشمول خدمت سربازی می‌شد. به همین دلیل در تاریخ ۱۷ شهریورماه به پلیس + ۱۰ مراجعه کرد تا دفترچه اعزام به خدمت خود را ارسال کند.

‌‌خالکوبی‌های بیرانوند پای او را به کمیسیون پزشکی باز کرد

وکیل علیرضا بیرانوند افزود: طبق روالی که همه مردم طی می‌کنند، بیرانوند هم بعد از ارسال دفترچه‌اش برای زدن واکسن و معاینه اولیه، باید نزد به پزشک معتمد می‌رفت. علیرضا همین کار را کرد و پزشک بعد از دیدن خالکوبی‌های بدن او، پرونده علیرضا را به کمیسیون فرستاد. این چیزی است که برای همه مردم اتفاق می‌افتد و هیچ چیز خارج از عرفی نبوده است.

وی تصریح کرد: بیرانوند واکسن زده و همه کار‌های اعزام را انجام داده و با نظر پزشک معتمد هم به کمیسیون معرفی شده است. این روندی است که برای همه مشمولان طی می‌شود.

منبع: تسنیم

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علیرضا بیرانوند خالکوبی سربازی
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