ماجرای خالکوبیهای بیرانوند در پرونده سربازی
به گزارش تابناک؛ خالکوبیهای علیرضا بیرانوند در جریان معاینه اولیه سربازی مورد توجه پزشک معتمد قرار گرفت و در نهایت پرونده دروازهبان ملیپوش به کمیسیون پزشکی ارجاع شد.
ابوذر تیموری درباره آخرین وضعیت سربازی علیرضا بیرانوند و دلیل معرفی او به کمیسیون پزشکی اعصاب و روان گفت: طبق چیزی که قبلاً سازمان نظام وظیفه اعلام کرده بود، علیرضا بیرانوند از تاریخ اول مهرماه مشمول خدمت سربازی میشد. به همین دلیل در تاریخ ۱۷ شهریورماه به پلیس + ۱۰ مراجعه کرد تا دفترچه اعزام به خدمت خود را ارسال کند.
خالکوبیهای بیرانوند پای او را به کمیسیون پزشکی باز کرد
وکیل علیرضا بیرانوند افزود: طبق روالی که همه مردم طی میکنند، بیرانوند هم بعد از ارسال دفترچهاش برای زدن واکسن و معاینه اولیه، باید نزد به پزشک معتمد میرفت. علیرضا همین کار را کرد و پزشک بعد از دیدن خالکوبیهای بدن او، پرونده علیرضا را به کمیسیون فرستاد. این چیزی است که برای همه مردم اتفاق میافتد و هیچ چیز خارج از عرفی نبوده است.
وی تصریح کرد: بیرانوند واکسن زده و همه کارهای اعزام را انجام داده و با نظر پزشک معتمد هم به کمیسیون معرفی شده است. این روندی است که برای همه مشمولان طی میشود.
منبع: تسنیم