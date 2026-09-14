En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

گره بزرگ در سربازی بیرانوند

سربازی علیرضا بیرانوند، آینده فوتبالی او را در آستانه یک دوراهی عجیب قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۹۴
| |
1282 بازدید
|
۶
علیرضا بیرانوند

به گزارش تابناک؛ سربازی علیرضا بیرانوند به یکی از موضوعات داغ و بحث‌برانگیز فوتبال ایران تبدیل شده است. بر اساس اعلام مسئولان نظام وظیفه عمومی، بیرانوند باید از اول مهرماه امسال راهی خدمت سربازی شود. با این حال، او طی یکی دو ماه گذشته تلاش کرده بود اعزام خود را دست‌کم تا نیم‌فصل به تعویق بیندازد؛ تلاشی که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

سردار رادان فرمانده انتظامی کل کشور روز گذشته حرف نهایی را درباره سربازی دروازه‌بان شماره یک تراکتور و تیم ملی زد و اعلام کرد «این بازیکن باید از اول مهرماه به خدمت سربازی برود و هیچ استثنایی وجود ندارد.»

اعتبار کارت بازی بیرانوند فقط تا ۳۱ شهریور

کارت بازی علیرضا بیرانوند برای حضور در تراکتور تا تاریخ ۳۱ شهریورماه اعتبار دارد و این بازیکن بعد از این تاریخ نمی‌تواند برای تیم تبریزی به میدان برود و باید عازم خدمت سربازی و یک تیم نظامی شود. این در حالی است که پنجره نقل‌و‌انتقالاتی لیگ برتر در تاریخ ۴ شهریورماه بسته شده و عملاً بیرانوند تا نیم‌فصل نمی‌تواند قراردادی با تیم نظامی در لیگ برتر به ثبت برساند. این موضوعی است که بیرانوند و باشگاه تراکتور پیش از این هم کاملاً از آن مطلع بودند، اما امیدواری‌هایی به دورازه‌بان شماره یک تیم ملی داده شده بود تا سربازی او را تا نیم‌فصل به تعویق بیفتد؛ اما این اتفاق رخ نداد و حالا یک گره بزرگ در کار بیرو ایجاد شده است.

بیرانوند در دوراهی سرنوشت‌ساز

بیرانوند که ظاهراً علاقمند است برای سربازی راهی فجرسپاسی شیراز شود، در صورتی که بخواهد این کار را انجام دهد، با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌و‌انتقالاتی باید تا نیم‌فصل و جام ملت‌های آسیا روی سکو‌ها بنشیند. اتفاقی که قطعاً به ضرر تیم ملی فوتبال ایران نیز خواهد بود و این دروازه‌بان با شرایط ایده‌آل نمی‌تواند تیم ایران را در جام ملت‌های آسیا همراهی کند.

راهکار دوم و در دسترس برای بیرانوند حضور در لیگ دسته اول است. پنجره نقل‌و‌انتقالاتی لیگ دسته اول تا ۱۱ مهرماه باز است و بیرانوند در صورتی که بخواهد بازی کند، باید به تیم نیروی زمینی در لیگ دسته یک بپیوندد. اتفاقی که می‌تواند یک شوک بزرگ به این بازیکن و حتی فوتبال ایران باشد.

بیرانوند در این روز‌ها که تراکتور در امارات و لیگ نخبگان حضور دارد، در تهران مشغول انجام کار‌های اداری سربازی خود است و باید دید در یکی دو روز آینده چه سرنوشتی در انتظار این بازیکن خواهد بود.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا بیرانوند سربازی باشگاه تراکتور فجر شهید سپاسی
هوش مصنوعی در میانه عملیات‌های سایبری علیه ایران
کوثری: طرح خروج از NPT به گوشمان هم نخورده است! / احمدی: در این ارتباط چیزی اعلام نشده
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جریمه تراکتور به‌خاطر شعار تماشاگرانش
ادعای تراکتور درباره نقش پرسپولیس در حواشی
سردار رادان، تکلیف بیرانوند را مشخص کرد
نکونام: می‌خواهیم شروع خوبی داشته باشیم
خلیل‌زاده: شرایط برابری با سایر تیم‌ها نداریم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
3
17
پاسخ
این همه دروازه بان تو این مملکت هست
چه بسا فرصت بدی از او هم بهترند
چرا اینقدر به بک نفر بها می دهید که حتی باعث نابودی او شود؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
3
پاسخ
دهها هزار نفر از فرد معمولی تا دکترا دارن هر ماه میرن سربازی چرا شلوغش میکنید اینم یک نفر مثل بقیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
1
پاسخ
الان در شرایط جنگی هستیم. کشور به سرباز نیاز دارد. همه ما رفتیم ایشان هم انشالله توفیق خدمت سربازی نصیبشان بشود انشالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
1
پاسخ
به نظرم حتی ممکنه معافیت پزشکی هم بگیرد..از من گفتن
ناشناس
|
Luxembourg
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
2
پاسخ
مشکلی نیست اونم مثل بقیه ۲ سال میره پادگان میاد دیگه. چیه مگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
این رو هم دور میزنه
کافی بود از جاش تکون نخورده بود الان سربازیش دو سال پیش تموم شده بود
ولی خب یه جریانی هست که قهرمان سازی میکنه دیگه کاری نداره از اون تیم بازیکن جایی نفرسته
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۱۹۳ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۸۵ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۲ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۷۹ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۳ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۶ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۳ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند  (۴۸ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
وقتی «سوپر انقلابی‌ها» علیه دولت و مجلس می‌شورند/ کودتا زیر نقاب انقلابی‌گری؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qic
tabnak.ir/005qic