گره بزرگ در سربازی بیرانوند
به گزارش تابناک؛ سربازی علیرضا بیرانوند به یکی از موضوعات داغ و بحثبرانگیز فوتبال ایران تبدیل شده است. بر اساس اعلام مسئولان نظام وظیفه عمومی، بیرانوند باید از اول مهرماه امسال راهی خدمت سربازی شود. با این حال، او طی یکی دو ماه گذشته تلاش کرده بود اعزام خود را دستکم تا نیمفصل به تعویق بیندازد؛ تلاشی که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
سردار رادان فرمانده انتظامی کل کشور روز گذشته حرف نهایی را درباره سربازی دروازهبان شماره یک تراکتور و تیم ملی زد و اعلام کرد «این بازیکن باید از اول مهرماه به خدمت سربازی برود و هیچ استثنایی وجود ندارد.»
اعتبار کارت بازی بیرانوند فقط تا ۳۱ شهریور
کارت بازی علیرضا بیرانوند برای حضور در تراکتور تا تاریخ ۳۱ شهریورماه اعتبار دارد و این بازیکن بعد از این تاریخ نمیتواند برای تیم تبریزی به میدان برود و باید عازم خدمت سربازی و یک تیم نظامی شود. این در حالی است که پنجره نقلوانتقالاتی لیگ برتر در تاریخ ۴ شهریورماه بسته شده و عملاً بیرانوند تا نیمفصل نمیتواند قراردادی با تیم نظامی در لیگ برتر به ثبت برساند. این موضوعی است که بیرانوند و باشگاه تراکتور پیش از این هم کاملاً از آن مطلع بودند، اما امیدواریهایی به دورازهبان شماره یک تیم ملی داده شده بود تا سربازی او را تا نیمفصل به تعویق بیفتد؛ اما این اتفاق رخ نداد و حالا یک گره بزرگ در کار بیرو ایجاد شده است.
بیرانوند در دوراهی سرنوشتساز
بیرانوند که ظاهراً علاقمند است برای سربازی راهی فجرسپاسی شیراز شود، در صورتی که بخواهد این کار را انجام دهد، با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی باید تا نیمفصل و جام ملتهای آسیا روی سکوها بنشیند. اتفاقی که قطعاً به ضرر تیم ملی فوتبال ایران نیز خواهد بود و این دروازهبان با شرایط ایدهآل نمیتواند تیم ایران را در جام ملتهای آسیا همراهی کند.
راهکار دوم و در دسترس برای بیرانوند حضور در لیگ دسته اول است. پنجره نقلوانتقالاتی لیگ دسته اول تا ۱۱ مهرماه باز است و بیرانوند در صورتی که بخواهد بازی کند، باید به تیم نیروی زمینی در لیگ دسته یک بپیوندد. اتفاقی که میتواند یک شوک بزرگ به این بازیکن و حتی فوتبال ایران باشد.
بیرانوند در این روزها که تراکتور در امارات و لیگ نخبگان حضور دارد، در تهران مشغول انجام کارهای اداری سربازی خود است و باید دید در یکی دو روز آینده چه سرنوشتی در انتظار این بازیکن خواهد بود.
منبع: تسنیم
چه بسا فرصت بدی از او هم بهترند
چرا اینقدر به بک نفر بها می دهید که حتی باعث نابودی او شود؟