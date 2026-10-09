قرارداد قلعه‌نویی تا جام جهانی سالانه ۳۰ میلیارد تومان بود که الان سالانه ۵۰ میلیارد تومان در نظر گفته‌ایم‌. او هم رقمی در قراردادش ننوشته و بی‌انصافی است اگر بگوییم ماهانه ۱۵ یا ۳۰ میلیارد می‌خواهد.

به گزارش تابناک؛ پیش از این برخی رسانه‌ها از درخواست ماهانه ۱۵ میلیاردی امیر قلعه‌نویی برای ادامه همکاری با تیم ملی در جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان خبر داده بودند، ولی سخنگوی فدراسیون فوتبال ضمن رد این موضوع اعلام کرد این مربی قرارداد را به شکل سفید امضا تحویل داده است.

با این وجود، امشب مهدی تاج با تایید این خبر، توضیح داد: قرارداد قلعه‌نویی تا جام جهانی سالانه ۳۰ میلیارد بود که الان سالانه ۵۰ میلیارد در نظر گفته‌ایم‌. او هم رقمی در قراردادش ننوشته و بی‌انصافی است اگر بگوییم ماهانه ۱۵ یا ۳۰ میلیارد می‌خواهد. ۹۰ میلیارد برای جام ملت‌ها را رد می‌کنم‌. اگر ما موافقت کرده و جمع‌بندی کنیم تا پایان جام ملت‌ها و سال قراردادش ۵۰ میلیارد است.

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منبع: فارس