En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مهدی تاج بازهم با وعده‌های پوچ؛ گعده پیرمردها به جای رسیدگی به امور فوتبال

مهدی تاج در شرایطی که وضعیت تیم ملی ناامید کننده است و تیم ملی امید هم با ناکامی به ایران بازگشته، به جای تصمیم‌گیری سریع و به موقع، در حال جمع کردن گعده پیرمردها در فدراسیون فوتبال است.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۰۱
| |
1298 بازدید
|
۹

مهدی تاج بازهم با وعده‌های پوچ؛ گعده پیرمردها به جای رسیدگی به امور فوتبال

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، شاید بهتر باشد که ابتدا یک پرسش را مطرح کنیم؛ «کسی آخرین کار مؤثری که مهدی تاج برای فوتبال ایران انجام داده باشد به یاد دارد یا اینکه تصمیمی گرفته باشد و خروجی آن اثر مثبتی در روند فوتبال ایران بگذارد؟» پاسخ این پرسش را می‌توانید در بخش نظرات همین مطلب هم بنویسید، اما برویم سراغ آنچه این روزها رقم می‌خورد.

تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی مثل همیشه ناکام بود، اما این بار ناکامی درجه بالاتری داشت و این تیم با هدایت حسین عبدی حتی توان صعود از مرحله گروهی را هم نداشت. اگرچه پر واضح بود که با این نتیجه هم هیچ تغییری در ساختار فدراسیون فوتبال رقم نخورد، اما تابناک در واکنش به بیانیه این فدراسیون پس از ناکامی امیدها که اشاره کرده بود به زودی تصمیمی شجاعانه اتخاذ خواهد شد در مطلبی با عنوان «تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد» اشاره کرد که شجاعانه‌ترین تصمیم استعفای مهدی تاج خواهد بود.

با تمام این اوصاف اما، مهدی تاج به جای اینکه یک بار برای همیشه تصمیم درست بگیرد و با ناکامی‌های پی‌درپی تیم‌های ملی در تمامی رده‌ها، بی نظمی در ساختار مسابقات باشگاهی، به هم ریختگی اقتصادی و مالی فدراسیون فوتبال و نبودن روزنه‌ای به سمت آینده، صندلی ریاست را رها کند و استعفا دهد، بازهم وعده داد. رئیس فدراسیون فوتبال که به طور معمول وعده‌هایش پوچ از آب در می‌آید، ضمن اعلام پذیرش استعفای حسین عبدی از سرمربیگری تیم ملی امید روز ۶ مهرماه در خصوص اینکه جانشین او خارجی است یا ایرانی، گفت: «ما خودمان را آماده می‌کنیم که تا در این دو روز، سرمربی جدید را معرفی کنیم و خودمان را برای رقابت‌های پیش‌رو آماده کنیم.».

بازهم پر واضح بود، مهدی تاج راست نمی‌گوید و قرار نیست که سرمربی تیم ملی امید دو روزه انتخاب شود؛ رئیس فدراسیون فوتبال پیش از این هم بارها وعده‌های پوچ داده بود، از جمله انتخاب سرمربی برای همین تیم ملی امید پیش از انتخاب حسین عبدی و امیدرضا روانخواه که مهلت انتخاب سرمربی این تیم هر بار تمدید می‌شد و آنقدر دیر تصمیم‌گیری صورت گرفت که به طور واضح بخشی از این ناکامی اخیر، مرتبط با تأخیر در تشکیل تیم امید بوده است. حالا هم ۶ روز از وعده ۲ روزه تاج گذشته و هیچ خبری از انتخاب سرمربی تیم ملی امید نیست.

مهدی تاج بازهم با وعده‌های پوچ؛ گعده پیرمردها به جای رسیدگی به امور فوتبال

البته بلاتکلیفی تیم ملی امید چیز جدیدی نیست؛ فقط هم همین موضوع نیست که در فدراسیون فوتبال با ایراد و البته تردید مواجه است. تیم ملی فوتبال کشورمان هم در شرایطی خود را آماده حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان می‌کند که پس از ناکامی در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، در اولین دورهمی خود افتضاح به بار آورد. شکست ۳ بر یک مقابل ازبکستان و شکست ۲ بر صفر مقابل روسیه‌ای که همچنان تحریم است و ایران یکی از حریفان همیشگی‌اش در تحریم بوده، آنقدر ناامید کننده بود که حتی صدای امیر قلعه‌نویی هم درآمد. البته که سرمربی تیم ملی هم به جای اینکه با این افتضاح استعفا دهد و راهی خانه شود، اعلام کرد که تیم جدیدی می‌سازد؛ انگار که قلعه‌نویی با بچه طرف است که ۳ ماه مانده به شروع جام ملت‌ها وعده ساختن تیمی جدید می‌دهد، آن هم در شرایطی که از ۴ سال قبل هر بار وعده تغییر نسل و جوانگرایی داده، اما هنوز شجاع خلیل‌زاده، احسان حاج‌صفی، رامین رضاییان، مهدی طارمی، علیرضا بیرانوند، روزبه چشمی و... نفرات اصلی او به شمار می‌روند.

در این شرایط تأسف‌بار تیم ملی، انگار که مهدی تاج هم اولویت‌های دیگری دارد. در شرایطی که فیفا از مدت‌ها پیش تعیین کرده بود که فیفادی سپتامبر و اکتبر ادغام می‌شود و تیم‌های ملی در این اردو فرصت بیشتری داشتند و به جای آن فیفادی بعدی از تقویم حذف شده است، اما فدراسیون فوتبال فقط دو بازی دوستانه برای تیم ملی فراهم کرد و حداقل یک فرصت دیگر از تیم ملی برای کنار هم بازی کردن گرفته شد. عدم توانایی برای هماهنگی بازی‌های دوستانه اگر بی عرضگی نیست، چه نام دیگری می‌تواند داشته باشد؟ البته که با شرایط و البته نتایجی که در دو بازی مقابل ازبکستان و روسیه به وجود آمد، احتمالاً امیر قلعه‌نویی هم چندان تمایل نداشت یک بازی بیشتر انجام دهد تا دوباره شکست بخورد.

مهدی تاج بازهم با وعده‌های پوچ؛ گعده پیرمردها به جای رسیدگی به امور فوتبال

با این حال روال در فدراسیون فوتبال، به شکل دیگری پیش می‌رود. در فاصله سه ماه مانده به جام ملت‌های آسیا و البته فرصت کوتاه تیم ملی امید برای حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال که حکم انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را هم دارد، مهدی تاج ترجیح داده به جای تعیین تکلیف وضعیت این دو تیم، به دورهمی‌های دوستانه خود رسیدگی کند. بازگشت محمدرضا ساکت، یار غار و همیشگی مهدی تاج به ساختار فدراسیون فوتبال از آن دسته تصمیمات بوده که در این روزها اتخاذ شد و دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال که با انواع احکام و محرومیت‌ها [و شاید به زور] از فوتبال کنار رفته بود، بار دیگر از رئیس فدراسیون فوتبال حکم گرفت. این بار ساکت به عنوان رئیس کمیته مجوز حرفه‌ای به فدراسیون فوتبال بازگشته تا در کنار مهدی تاج، مهدی محمدنبی، فریده شجاعی، حیدر بهاروند و ... گعده پیرمردها را تشکیل دهند.

طبیعتاً که موضوع حرفه‌ای شدن باشگاه‌ها و صدور مجوزهای آنها به صورت سالانه حائز اهمیت است، اما حتی این امور هم نیاز به فردی متخصص دارد. آن هم در شرایطی که محمدرضا ساکت حتی در زمان دبیرکل فدراسیون فوتبال هم با مشکلات قانونی از جمله مدرک تحصیلی و دانش انگلیسی مواجه بود و حالا باید بر ساختاری ریاست کند که نیازمند رابطه مستقیم و مستمر با AFC دارد. با این حال شاید مهم‌تر از موضوع حرفه‌ای‌سازی یا شاید ضروری‌تر از آن، رسیدگی به امور تیم‌های ملی باشد. مهد تاج در حالی که امیر قلعه‌نویی پس از جام جهانی مخالفان زیادی داشت، پای تمدید قرارداد او ایستاد که مشخص شده این تصمیم چقدر اشتباه بوده، اما با این حال به جای اتخاذ تصمیم شجاعانه و فوری در این مقطع، تصمیم گرفته تا ساکت را به فوتبال بازگرداند که مبادا یار قدیمی‌اش اندکی در خانه استراحت کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی تاج فدراسیون فوتبال تیم ملی ایران تیم ملی امید محمدرضا ساکت امیر قلعه نویی
هنر ایران چند شورا می‌خواهد؟/ از شورای فرهنگ و هنر تا شورای عالی هنر و ادبیات
«نجلا بودن» و «فاطمه المنصوری»؛ دو زن عربی که نخست‌وزیر شدند
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قرارداد امیر قلعه‌نویی با فدراسیون فوتبال بی‌اعتبار شد/ رقم قرارداد سفید سرمربی تیم ملی چقدر است؟
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!
قرارداد امیر قلعه‌نویی، آزمون صداقت فدراسیون فوتبال؛ طهمورث، اردشیر و دو روایت از قرارداد سفید
زوج قلعه‌نویی-قطبی در تیم ملی؛ تاج وعده دو روزه داد
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
8
پاسخ
هرچي ما گفتيم فوتبال رو دريابيد تا به وضع واليبال دچار نشه كسي گوش نكرد
امان از دست مافيا و دست هاي پشت پرده كه فوتبال كشور رو با اين رئيس فدارسيون و سرمربي فشل به نابودي كشوندند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
10
پاسخ
تاج و قلعه نوعي رو همزمان محاكمه و اخراج كنيد.
اينا به مردم و جوون هاي اين مملكت ظلم كردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
9
پاسخ
آقايان تاج و قلعه نوعي اگر يكم غيرت ملي و حس ميهن دوستي داشتند بايد بعد از جام جهاني خداحافظي مي كردند نه اينكه براي مردم و منتقدان شاخ و شونه بكشند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
9
پاسخ
ورزش هم مثل خيلي جاهاي ديگه كشور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
7
پاسخ
ما با چه زبوني به اين دو بزرگوار بايد بگيم آقا لطفا بريد شما نمي تونيد فوتبال كشور رو مديريت كنيد.
برادر من اين جايگاه ها كه ارث پدرتون نيست.
اومدي به زعم خودتون خدمت كرديد پول و پاداش كلان هم گرفتيد حالا ديگه بريد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
7
پاسخ
جناب آقاي تاج بار كج به منزل نمي رسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
7
پاسخ
اگر كسي براي خودش حرمت قائل باشه بايد قبل از اينكه با توهين و بي احترامي بندازنش بيرون خودش استعفا بده بره.
آقايان تاج و قلعه نوعي ديگه بسه
بيشتر از اين دلخوشي مردم رو خراب نكنيد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
9
پاسخ
چقدر رقت انگيز و ترحم برانگيز شده قلعه نوعي
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
8
پاسخ
آقا يه پولي حقوقي و يا صدقه اي مادام العمر براي اينها تعيين كنيد بلكه دست از سر ما بردارن
به هركدومشون چند تا ساعت هم بديد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
دختران موسوی و رسایی؛ دو روایت متفاوت از قانون / ایستادگی در برابر حکم از دو مسیر
فواید خوردن انگور ناشتا
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
طرز تهیه کله پاچه برای صبحانه جمعه
بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه درگذشت
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
ویدیوی جنجالی از صداوسیما در رسانه‌های اسرائیل
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
سرعت عجیب حذف ورزشکار ایرانی در بازیهای آسیایی
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۸ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۰۳ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۴ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۹ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۶۳ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۱ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۶۰ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rTV
tabnak.ir/005rTV