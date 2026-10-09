به گزارش تابناک؛ سخنگوی نیروهای مسلح یمن از کشته شدن ده ها نفر از نیروهای وابسته به عربستان سعودی از جمله چند فرمانده و انهدام بیش از ۲۲ خودروی زرهی آنها خبر داد.



سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: امروز جمعه نیروهای مسلح یمن توانستند برای دومین بار در چند ساعت، حمله نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی را که سعی در پیشروی از منطقه لحج به سمت باب المندب داشتند، خنثی و آنها را به عقب برانند.



وی با تاکید بر اینکه به لطف خدا، این مزدوران نتوانستند هیچ پیشروی انجام دهند، افزود:‌ این نیروها با تعداد زیادی موشک بالستیک، حملات توپخانه‌ای و سلاح‌های سنگین هدف قرار گرفتند که منجر به انهدام بیش از ۲۲ خودروی زرهی و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از جمله تعدادی از فرماندهان آنها شد.



سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: بیش از ۳۰ آمبولانس به عدن اعزام شدند و کشته‌ها و زخمی‌های نیروهای دشمن سعودی را منتقل کردند که نشان‌دهنده میزان خسارات وارده به این نیروها در چند ساعت گذشته است.

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پیشتر یک منبع نظامی یمنی روز جمعه به خبرگزاری «سبأ»‌ گفته بود که نیروهای مسلح این کشور همزمان با نبردها و پیشروی‌های جاری در استان تعز، حمله نیروهای تحت حمایت عربستان از سمت جنوبی باب المندب که از لحج آغاز شده بود را خنثی کردند.



این منبع نظامی یمنی افزوده بود که این شکست منجر به کشته شدن ده‌ها نفر از نیروهای دشمن و انهدام یا از کار افتادن چندین خودرو آنها شد.



این منبع همچنین تصریح کرد که نیروهای مسلح یمن، نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی را از منطقه جبل حبشی در تعز بیرون رانده‌اند.



در این زمینه شبکه المیادین گزارش داد که علاوه بر بیش از ۵ هزار کیلومتر مربع در امتداد ساحل غربی از مخا، باب المندب و ذباب، مناطق تحت کنترل نیروهای مسلح یمن اکنون بیش از ۲ هزار کیلومتر مربع افزایش یافته است.



نیروهای مسلح یمن در ماه سپتامبر، کنترل کل سواحل غربی یمن را به دست گرفتند و به تنگه راهبردی باب المندب که برای صادرات نفت حیاتی است، رسیدند.



عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.



صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره کرد و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.



این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.



نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.

منبع: ایرنا