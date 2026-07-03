پیام کوبنده یحیی سریع به عربستان
صبح امروز (جمعه) ساعت ۵:۲۰، چند فروند جنگنده ائتلاف سعودی با نقض حریم هوایی یمن تلاش کردند مانع فرود یک فروند هواپیمای غیرنظامی ایرانی در فرودگاه بینالمللی صنعا شوند؛ هواپیمایی که بیش از ۲۰۰ شهروند گرفتار، مجروح و بیمار یمنی را جابهجا میکرد.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۲۰| |
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سرتیپ یحیی سریع: صبح امروز (جمعه) ساعت ۵:۲۰، چند فروند جنگنده ائتلاف سعودی با نقض حریم هوایی یمن تلاش کردند مانع فرود یک فروند هواپیمای غیرنظامی ایرانی در فرودگاه بینالمللی صنعا شوند؛ هواپیمایی که بیش از ۲۰۰ شهروند گرفتار، مجروح و بیمار یمنی را جابهجا میکرد.
به گزارش تابناک؛ این تلاش با رهگیری جنگندههای سعودی توسط پدافند هوایی یمن ناکام ماند و پس از شلیک چند موشک پدافندی، جنگندهها مجبور به ترک حریم هوایی یمن شدند.
به عربستان هشدار میدهیم از تکرار هرگونه نقض حریم هوایی یا تجاوز علیه یمن خودداری کند؛ در غیر این صورت، پاسخ همهجانبهای دریافت خواهد کرد که فرودگاهها و مراکز حیاتی آن در خشکی و دریا را هدف قرار خواهد داد.
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