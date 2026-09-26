ادعای پیشروی یمن تا نزدیکی بابالمندب
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به تحولات میدانی این کشور، مدعی شد نیروهای یمنی در واکنش به افزایش حملات هوایی عربستان، با عملیات موشکی و پهپادی پاسخ دادهاند.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۳۶| |
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به گزارش تابناک، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن طی عملیاتی برقآسا و در کمتر از دو هفته موفق شدند در جنوب و مناطق ساحلی پیشروی کرده و به مناطق مشرف به تنگه راهبردی بابالمندب برسند.
وی افزود: در واکنش به این پیشرویها، عربستان سعودی حجم حملات هوایی خود علیه یمن را افزایش داده است.
سریع مدعی شد: یمن در پاسخ به این حملات، با استفاده از حملات موشکی و پهپادی، مواضعی در عمق خاک عربستان را هدف قرار داده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
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