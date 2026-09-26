سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به تحولات میدانی این کشور، مدعی شد نیروهای یمنی در واکنش به افزایش حملات هوایی عربستان، با عملیات موشکی و پهپادی پاسخ داده‌اند.

به گزارش تابناک، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن طی عملیاتی برق‌آسا و در کمتر از دو هفته موفق شدند در جنوب و مناطق ساحلی پیشروی کرده و به مناطق مشرف به تنگه راهبردی باب‌المندب برسند.

وی افزود: در واکنش به این پیشروی‌ها، عربستان سعودی حجم حملات هوایی خود علیه یمن را افزایش داده است.

سریع مدعی شد: یمن در پاسخ به این حملات، با استفاده از حملات موشکی و پهپادی، مواضعی در عمق خاک عربستان را هدف قرار داده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو