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خوراک نخود؛ غذای ارزان و ساده‌ای که چند ماده مغذی مهم را یکجا دارد

وقتی صحبت از غذای مفید برای مغز می‌شود، معمولاً ماهی، مغز‌ها و غذا‌های گران قیمت به ذهن می‌آیند؛ اما یک ماده غذایی ساده در آشپزخانه ایرانی وجود دارد که نباید از فهرست کنار گذاشته شود: نخود.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۴۴
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نخود

به گزارش تابناک؛ نخود منبع پروتئین گیاهی، فیبر، فولات، آهن، منیزیم و برخی مواد معدنی دیگر است. ترکیب همین مواد باعث می‌شود خوراک نخود بتواند بخشی از یک رژیم غذایی متنوع و حمایت کننده از سلامت عمومی و عملکرد طبیعی سیستم عصبی باشد.

نخود فقط پروتئین گیاهی نیست

یکی از مهمترین ویژگی‌های نخود، ترکیب پروتئین و فیبر است. پروتئین برای ساخت و نگهداری بافت‌های بدن و انجام بسیاری از فرایند‌های حیاتی لازم است و فیبر نیز به سلامت دستگاه گوارش کمک می‌کند.

 

نخود همچنین فولات دارد. فولات در فرایند‌های سلولی و متابولیسم مواد مختلف در بدن نقش دارد. آهن موجود در نخود نیز از نوع آهن گیاهی است و جذب آن با آهن موجود در گوشت یکسان نیست.

 

یک راه ساده برای بهتر شدن جذب آهن گیاهی، مصرف همزمان منابع ویتامین C است؛ بنابراین اضافه کردن گوجه، آبلیمو یا فلفل دلمه‌ای به یک وعده حاوی نخود می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

 

نخود و احساس سیری

ترکیب فیبر و پروتئین باعث می‌شود غذا‌های حاوی نخود معمولاً سیرکننده باشند. این ویژگی می‌تواند به کنترل بهتر گرسنگی و کاهش تمایل به ریزه خواری کمک کند؛ البته نتیجه نهایی به کل رژیم غذایی و میزان مصرف بستگی دارد.

 

نگاه روانشناختی

غذا‌های سیرکننده و مغذی می‌توانند به نظم بهتر خوردن کمک کنند. گرسنگی طولانی، حذف وعده‌ها و سپس مصرف حجم زیادی از خوراکی‌های شیرین و فوق فرآوری شده، الگویی نیست که برای سلامت عمومی مناسب باشد.

 

خوراک نخود از این نظر یک گزینه اقتصادی است که می‌تواند به جای یک وعده غذایی کم ارزش، پروتئین و فیبر قابل توجهی وارد برنامه غذایی کند.

 

اگر خوراک نخود شما با روغن زیاد و نمک فراوان تهیه می‌شود، بخشی از مزیت آن از بین می‌رود. نخود را با گوجه، پیاز، سبزیجات و مقدار متعادل روغن تهیه کنید و در کنار آن از یک منبع غلات کامل استفاده کنید تا وعده متعادل تری داشته باشید.

 

منبع: رکنا

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نخود تغذیه سلامت پروتئین فیبر تغذیه سالم
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