نقشه جدید کاخ سفید برای حمله به ایران!

ان‌بی‌سی از بررسی احتمال حملات نظامی جدید ترامپ علیه ایران و گفتگوهای تیم امنیت ملی کاخ سفید در این باره خبر داد. این گزارش همچنین به رایزنی‌های غیرمستقیم واشنگتن و تهران در نیویورک درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره می‌کند.

به گزارش تابناک؛ شبکه «ان‌بی‌سی» بامداد امروز از بررسی تجاوز نظامی دوباره به جمهوری اسلامی ایران در کاخ سفید خبر داد.

این شبکه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا با تیم امنیت ملی خود درمورد احتمال از سرگیری عملیات علیه ایران در هفته‌های آینده صحبت کرده است.

این منبع که نامش فاش نشد، به این شبکه گفت: «تیم امنیت ملی کاخ سفید درمورد راهبرد واشنگتن در قبال ایران و حوثی‌ها بحث و گفتگو کرد».

در این گزارش آمده است: «دولت آمریکا به دنبال دستیابی به توافقی با ایران است که به مسائل اساسی، از جمله برنامه هسته‌ای، بپردازد».

این مقام آمریکایی مدعی است: «واشنگتن و تهران در مذاکرات غیرمستقیم این ماه در نیویورک، درمورد برنامه هسته‌ای گفتگو کردند».

پیش از این نیز نشریه «آتلانتیک» نوشته بود که کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی را برای حمله به ایران قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آماده کند.

منبع: العالم