پژوهش‌ها نشان می‌دهد شب‌زنده‌دار‌ها بیشتر در معرض دیابت و مشکلات سلامت روان هستند و عادت‌های شبانه این افراد ممکن است در سال‌های آخر عمر، هم از نظر جسمی و هم از نظر مالی، به ضررشان تمام شود.

به گزارش تابناک؛ پژوهش‌ها نشان داده است که شب‌زنده‌دار‌ها با خطر بیشتر ابتلا به دیابت، مشکلات سلامت روان و حتی مرگ زودرس روبه‌رو هستند. حالا شواهد یک مطالعه جدید که در فنلاند انجام شده، نشان می‌دهد عادت‌های شب‌زنده‌دار‌ها ممکن است در سال‌های آخر عمر به ضررشان تمام شود و آنها را هم از نظر جسمی و هم از نظر مالی در موقعیت ضعیف‌تری قرار دهد.

شب‌زنده‌دار‌ها و بازنشستگی زودرس

مطالعه‌ای که در مجله پزشکی شغلی و محیطی/ Occupational & Environmental Medicine منتشر شده، بررسی کرده که آیا عادت‌های شبانه افراد شب‌زی بر احتمال دریافت مستمری از کارافتادگی (نوعی کمک مالی که به افرادی داده می‌شود که به دلیل بیماری یا ناتوانی نمی‌توانند کار کنند) در زمان بازنشستگی اثر می‌گذارد یا نه.

یافته‌ها نشان داد سحرخیز‌ها در زندگی کاری دست برتر را دارند؛ چون افراد شب‌زی در مقایسه با افراد سحرخیز در زندگی کاری، مشکلات بیشتری دارند.

پژوهشگران ۵ هزار و ۶۷۹ نفر از افراد سحرخیز و شب‌زی را در میانه دهه ۴۰ سالگی‌شان بررسی کردند. آنها می‌خواستند ببینند آیا تفاوتی بین احتمال دریافت مستمری از کارافتادگی در این دو گروه وجود دارد یا نه.

نتایج نشان داد افراد شب‌زی در مقایسه با افراد سحرخیز، ۱.۷ برابر بیشتر در معرض خطر بازنشستگی زودرس و دریافت مستمری از کارافتادگی در ۱۲ سال بعد بودند.

به گفته پژوهشگران، افراد شب‌زی بخش چشمگیری از جمعیت را تشکیل می‌دهند و سلامت و توانایی‌شان برای ادامه کار تا سن بازنشستگی، چالشی برای اقتصاد‌های پایدار ایجاد می‌کند.

یک مطالعه ۱۲ ساله روی هزاران نفر

پژوهشگران با استفاده از داده‌های یک مطالعه بزرگ در حال انجام، ۶۳۴ مرد و زن را شب‌زی و ۲ هزار و ۵۳۷ نفر را سحرخیز طبقه‌بندی کردند. بیشتر این افراد در فنلاند به دنیا آمده بودند؛ جایی که مستمری از کارافتادگی پس از دوره افت شدید و طولانی‌مدت سلامت اعطا می‌شود.

طی پیگیری ۱۲ ساله، ۵.۲ درصد از مردان شب‌زی و ۸.۱ درصد از زنان شب‌زی برای اولین‌بار مستمری از کارافتادگی گرفتند. پژوهشگران معتقدند سلامت ضعیف‌تر شب‌زنده‌دار‌ها دلیل اصلی نیاز بیشتر آنها به دریافت مستمری از کارافتادگی است.

شواهدی قوی وجود دارد که نشان می‌دهد اختلال در ساعت داخلی بدن می‌تواند به مشکلات خواب منجر شود و این مشکلات، سلامت کلی را بیشتر به خطر می‌اندازد.

به گفته پژوهشگران، بی‌نظمی ساعت خواب می‌تواند به مشکلات خواب، تغذیه نامناسب و کم‌تحرکی منجر شود که همه بر سلامت اثر می‌گذارند.

آنچه مطالعه ثابت نمی‌کند

این مطالعه از نوع مشاهده‌ای بود؛ یعنی فقط ارتباط بین دو پدیده را بررسی کرد و نمی‌تواند علت و معلول را ثابت کند.

این مطالعه بررسی کرد که آیا بین کرونوتایپ خواب و دریافت مستمری از کارافتادگی ارتباطی وجود دارد یا نه. کرونوتایپ به برنامه طبیعی خواب و بیداری بدن گفته می‌شود که ژنتیک، سن و زیست‌شناسی آن را شکل می‌دهند؛ مثلاً بعضی افراد صبح‌ها سرحال‌ترند و بعضی شب‌ها.

نویسندگان نوشتند: برای تأیید نتایج ما و بررسی تعمیم‌پذیر بودن آنها، به مطالعات طولی (مطالعه‌ای که وضعیت افراد را در طول زمان بررسی می‌کند) بیشتری با جمعیت‌های متنوع، از جمله گروه‌های سنی جوان‌تر و افراد غیرفنلاندی، نیاز است.

خبر خوب برای شب‌زنده‌دار‌ها

شب‌زنده‌دار‌ها هم کاملاً بی‌بهره نمانده‌اند. برخی مطالعات نشان می‌دهد کسانی که شب‌ها فعال‌ترند، در آزمون‌های شناختی عملکرد بهتری دارند؛ برای مثال، در مطالعه‌ای که در کالج سلطنتی لندن انجام شده شب‌زنده‌دار‌ها از سحرخیز‌ها پیشی گرفتند. سحرخیز‌ها به‌طور مداوم پایین‌ترین نمرات شناختی را کسب کردند، در حالی که شب‌زنده‌دار‌ها در یک گروه ۱۳.۵ درصد و در گروه دیگر ۷.۵ درصد نمره بالاتری کسب کردند.

سخن پایانی

به گفته پژوهشگران، شب‌زنده‌دار‌ها در مقایسه با افراد سحرخیز در معرض خطر بیشتری برای بازنشستگی زودرس و مشکلات سلامت هستند، اما در برخی مهارت‌های شناختی برتری دارند. مهم‌ترین نکته برای شب‌زنده‌دار‌ها این است که ساعت خواب منظمی داشته باشند و به سلامت خود اهمیت بدهند.

منبع: نیویورک‌پست