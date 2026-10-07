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قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه؛ عقب گرد دلار با مداخله بانک مرکزی

بازار ارز امروز شاهد عقب‌نشینی دلار بود؛ قیمت دلار با افت ۵ هزار تومانی نسبت به ابتدای روز به کانال ۲۶۲ هزار تومان بازگشت.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۱۸
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قیمت دلار امروز چهارشنبه 15 مهرماه

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز که طی روزهای اخیر با تلاطم‌های قیمتی دست‌وپنج نرم می‌کرد، امروز مسیر خود را تغییر داد. گزارش‌های میدانی از بازار ارز تهران نشان می‌دهد که قیمت دلار آمریکا با افت حدود ۵ هزار تومانی نسبت به ابتدای روز به ۲۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان عقب‌نشینی کرده است. در کنار دلار، یورو و درهم امارات نیز با کاهش قیمت، به ترتیب در سطوح ۲۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان و ۷۲ هزار و ۱۰۰ تومان قرار گرفتند تا سیگنالِ فروکش کردنِ هیجانات در بازار ارزی مخابره شود.

چرا ترمز قیمت دلار کشیده شد؟

نگاهی به روند بازار نشان می دهد اصلاح نرخ ارز در معاملات امروز، نتیجه مداخله هدفمند بانک مرکزی است. افزایش سقف فروش دلار با کارت ملی تا ۱۰ هزار دلار در شعب بانک‌ها، آن هم با نرخی نزدیک به بازار آزاد، یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا بوده است. این سیاست با هدف شکستنِ صف‌های کاذب و هدایت تقاضا به سمت کانال‌های رسمی صورت گرفته و به نظر می‌رسد در توقف روند صعودی دلار، موفق عمل کرده است.

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قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه؛ عقب گرد دلار با مداخله بانک مرکزی

وعده همتی برای مدیریت بازار

عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل بانک مرکزی، شب گذشته در اظهاراتی صریح، نرخ‌های فعلی بازار آزاد را غیرپایدار خواند. او با تأکید بر اینکه «مداخله ارزی با نرخ‌های دستوری بی‌اثر است»، مسیر جدید بانک مرکزی را مشخص کرد. همتی با اشاره به آمادگی برای تزریق بیش از ۲ میلیارد دلار به بازار در صورت نیاز، پیام روشنی به سفته‌بازان داد. همتی تصریح کرد: «در مقابل فشارها متحدانه مقاومت می‌کنیم و هر زمان که نیاز باشد، سیاست‌های ارزی خود را رو خواهیم کرد.» این رویکردِ «تزریق منابع» به جای «نرخ‌گذاری دستوری»، تغییر استراتژی بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

وضعیت نرخ حواله در مرکز مبادله

در حالی که بازار آزاد به سمت اصلاح حرکت کرده، تابلوی «مرکز مبادله ایران» مسیر متفاوتی را نشان می‌دهد. نرخ فروش حواله دلار آمریکا در این مرکز امروز با رشد ۵۳۰ تومانی به ۱۷۷ هزار و ۳۴۰ تومان رسید. همچنین قیمت حواله یورو با رشد ۱۴۹۵ تومانی، کانال ۱۹۹ هزار تومانی را لمس کرد و حواله درهم امارات نیز به ۴۸ هزار و ۲۸۸ تومان افزایش یافت.

این شکافِ قیمتی نشان می‌دهد سیاست‌گذار در حالِ مدیریتِ جریان حواله‌ها برای تأمین نیازهای واقعی تجاری است تا چرخ تولید کشور از مسیر ارزی دچار مشکل نشود. در نهایت، بازار ارزِ امروز نشان داد که ترکیبی از «عرضه کافی» و «مدیریت انتظارات» می‌تواند به سرعت ترمزِ هیجاناتِ غیرواقعی را بکشد؛ حالا باید دید این روند کاهشی در روزهای آینده تثبیت می‌شود یا خیر.

 

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