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همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد

رئیس کل بانک مرکزی از برنامه‌هایش برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش ارز خبر و گفت: رشد نقدینگی در ۶ ماهه امسال از اوج خود فاصله گرفته و روند کاهشی داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۰۹
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همتی بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی امشب در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» حاضر می‌شود تا درباره آخرین سیاست‌های بانک مرکزی، کنترل نقدینگی، وضعیت بازار ارز و مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور صحبت کند.

حضور امشب همتی در صداوسیما در حالی انجام می‌شود که او پیش از این در اواخر مردادماه نیز مهمان همین برنامه بود؛ گفتگویی که تعیین‌تکلیف بدهی بیش از ۱۰۰ همتی بانک ایران‌زمین به بانک مرکزی، مهم‌ترین و سرشناس‌ترین حاشیه و خروجی آن به شمار می‌رفت. باید دید امشب هم چه مباحثی روی آنتن زنده مطرح می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری امشب اظهار داشت: کنترل تورم و تأمین کالاهای اساسی دو راهبرد اصلی بانک مرکزی در شش ماهه اول سال بوده است. به گفته همتی: یکی از اهداف اصلی آمریکا ایجاد ابرتورم در ایران بوده است و صحبت از ابرتورم بعد از جنگ ۱۲ روزه زیاد بود اما بانک مرکزی و دولت با کمک یکدیگر از وقوع این موضوع جلوگیری کردند.

کاهش روند رشد نقدینگی

وی افزود: رشد نقدینگی در ۶ ماهه امسال از اوج خود فاصله گرفته و روند کاهشی داشته است. به گونه ای که در ۶ ماه اول امسال، اقدام مهم ما کنترل تورم بود. تلاش کردیم در شرایط پرفشار، کالاهای اساسی، دارو، معیشت مردم و مواد اولیه کارخانجات را تأمین کنیم. برای رشد نقدینگی هدف‌گذاری کردیم. سرعت رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر کاهش یافته است و تورم نقطه به نقطه درحال کاهشی شدن است. همتی تاکید کرد: بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش ارز برنامه دارد. این در حالی است که  تورم در سه ماه تیر و مرداد و شهریور نصف سه ماهه اول سال است.

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: خیلی‌ها صحبت از ابر تورم می‌کردند ولی ما کنترل‌های لازم را در نقدینگی انجام دادیم قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد و این هدف آمریکا بود. به مردم اطمینان می‌دهم اقتصاد ایران با تهدید و فشارهای  آمریکا نمی‌شکند؛ اظهارات مکرر وزیر خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد تمرکز واشنگتن به‌طور جدی بر جنگ اقتصادی علیه ایران قرار گرفته است.

بانک غیرقابل اصلاح از صحنه فعالیت بانکی خارج می شود

وی ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم ما برای کنترل نقدینگی، جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌های ناتراز است. بانک‌های ناتراز را به‌سرعت به سمت اصلاح می‌بریم؛ هر بانکی که قابل اصلاح باشد، اصلاح می‌شود و در غیر این صورت از صحنه فعالیت بانکی خارج خواهد شد. همتی تاکید کرد: تیمی را قرار دادیم تا به طور جدی با بانک‌ها و موسسات تاتراز برخورد کنند، به‌زودی خبرهای مهمی درباره بانک‌ها و موسسات ناتراز خواهیم شنید.

تا هر زمانی که لازم باشد به تزریق ارز ادامه می‌دهیم

رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌گوی ویژه خبری تاکید کرد: نزدیک ۲۵ ميليارد دلار تاکنون تامین ارز انجام داد‌ه‌ایم و این رقم تنها ۱۲ درصد از سال گذشته کمتر بوده است. آمریکا از هفته‌های پیش فضای روانی را به سمت بالابردن انتظارات تورمی در کشورمان هدایت کرده است. وی افزود: همین موضوع تقاضای بازار را افزايش داد و قیمت ارز را افزایشی کرد. 

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همتی در تشریح دلایل نوسانات ارزی اخیر گفت: دشمنان ما از چند هفته پیش تلاش کردند با تشدید فشار‌ها و استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای و توییتر، القای روانی منفی در جامعه ایجاد کنند. هدف آنها بالا بردن انتظارات تورمی بود؛ چرا که وقتی این انتظارات افزایش می‌یابد، جامعه به سمت خرید دارایی‌هایی می‌رود که ریسک‌های تورمی یا کاهش درآمد‌های ارزی را پوشش دهد. همین موضوع باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار شد. وی افزود: ما در بانک مرکزی برای تمام این سناریوها، تابع واکنش طراحی کرده‌ایم. بلافاصله پس از بروز التهاب، ورود کردیم. اینکه چرا رقم ۱۰ هزار دلار را برای عرضه به هر نفر انتخاب کردیم، دلایل کارشناسی و راهبردی داشت.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره پیام این اقدام به خارج از مرز‌ها تصریح کرد: ما قصد داشتیم با عرضه یک میلیارد دلار در مرحله اول از مجموع ۲ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده، به وزیر خزانه‌داری آمریکا و کسانی که مدعی بودند منابع ارزی ایران رو به اتمام است، نشان دهیم که بانک مرکزی نه تنها منابع کافی در اختیار دارد، بلکه قدرت مدیریت بازار را نیز حفظ کرده است. ما هیچ‌گاه با مردم خلاف واقع صحبت نکرده‌ایم و هرچه اعلام کردیم، عملیاتی شد.

آدم ناشی در کنترل ارز نیستم

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همتی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم ارز را از مسیر رسمی تأمین کنیم تا مردم به کوچه و بازار برای خرید ارز مراجعه نکنند. بانک مرکزی طبق قانون مجاز است تا در صورت نیاز در بازار ارز مداخله کند و طرز این مداخله هم به صلاحدید این بانک بستگی دارد. با ورود بانک مرکزی، بازار ارز به ثبات نسبی رسیده است. بانک مرکزی به دنبال کف‌سازی در بازار ارز نیست. تجربه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ که بنده هم در آن زمان رئیس بانک مرکزی بودم، نشان داد که انتظارات در نوک قله‌ها وجود داشته است و بانک مرکزی هیچ کف سازی در آن ایام انجام نداد. سیستم درست مداخله این است که در حاشیه بازار ارز بفروشید و نرخ را پایین بیاورید. سه دوره این تجربه را امتحان کرده‌ایم و موفق بوده‌ایم.

دفاع همتی از سیاست فروش ارز با کد ملی 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه پیرامون انتقادات به سیاست فروش ده هزار دلار با کارت ملی در شعب بانکی اظهار داشت: مداخله ارزی با نرخ‌های پایین و دستوری در کاهش قیمت ارز بی‌اثر است. سیاست فروش ارز با کدملی نتیجه‌بخش خواهد بود. البته که دشمن هم بیکار ننشسته است، باید در مقابل دشمن متحد، به شکل متحد مقاومت کنیم. اگر نیاز باشد بیش از دو میلیارد دلار هم به بازار ارز تزریق خواهيم کرد. نباید اطلاعات‌ ارزی را در اختيار دشمن قرار دهیم، اما هر زمان که نیاز باشد سیاست‌های ارزی خود را رو خواهيم کرد.

نمی‌گذاریم نرخ هرچقدر که خواست بالا برود

به گفته عبدالناصر همتی؛ دشمنان فکر می‌کردند ما فقط همان ۲۴ میلیارد دلار بلوکه‌شده را داریم، اما از همین‌جا می‌گویم که ما بیشتر از این حرف‌ها دلار داریم. همان‌طور که اطلاعات مربوط به موشک‌ها و میزان تجهیزات نظامی خود را به دشمنان نمی‌دهیم، اطلاعات ارزی و دارایی‌مان را هم به آن‌ها نمی‌گوییم. به مردم می‌گوییم که خیالتان راحت؛ ارز و دلار به‌اندازه زیادی داریم. ما ابزار و برنامه‌های مختلفی داریم و نمی‌گذاریم نرخ هرچقدر که خواست، بالا برود.

کنایه همتی به وزیر خزانه‌داری آمریکا

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همتی خطاب به وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: ۵ روز بیشتر تا مهلت اعلامی شما برای نابودی اقتصاد ایران باقی نمانده و مطمئن باشید این اتفاق هيچوقت نخواهد افتاد.

 

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عبدالناصر همتی بانک مرکزی قیمت دلار بازار ارز تورم نقدینگی اقتصاد ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
14
پاسخ
همتی مردم چی فرض کرده،اگه رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده،پس چرا تورمت بالای هشتاد درصد؟؟ الان هزینه های جاری مملکت با چی پرداخت میکنی،؟!؟
پاسخ ها
محمدحسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
ده هزار دلاری هم وجود نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
تورم ۳۰۰ درصده نه ۸۰ درصد
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
3
پاسخ
چهره جناب همتی رو نگاه کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
7
پاسخ
این سخنان همتی را به یاد داشته باشید تا شب عید و اگر ارز ارزان نشد محاکمه اش کنید تا حرف مفت تحویل مردم ندهد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
1
پاسخ
آهان گرفتم. پس این که هست ابر تورم نیست. بنظرم دارم متوجه میشم ابر تورم از دید آقایون یعنی چه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
1
پاسخ
همیشه مردم رو .... فرض کردن
خالی بند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
چقدر مجری باهاش همراه بود!
رالی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
1
پاسخ
راست میگه در نوسان گیری اصلا ناشی نیست!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
2
پاسخ
همتی کار بلد نیست و اگر کار بلد بود نمی ذاشت دلار ۲۶۰ هزار تومان شود. ایشان دلار ۵۸ هزار تومانی را از دولت شهید رییسی تحویل گرفت و ظرف دو سال به ۲۶۰ هزار تومان رساند و خیلی شیک همه تقصیرها را گردن تحریم و جنگ می اندازد.
ایرانی دردمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
2
پاسخ
اینجوری که معلومه نرخ ارز تا 500 هزار تومن هم عادیه.
و داره پالس می فرسته و زمینه سازی میکنه برای اینکه روز به روز دلار گرونتر بشه.
تهش مردم دارن پاسوز این دسته افراد میشن..و اگه هم استعفا بدن یا استیضاح بشن، مثل پاک نژاد میشن مشاور رئیس جمهور.
نه پیگیری، نه محاکمه و نه مجازات
اسلامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
چرا احسان خاندوزی را ریس بانک مرکزی نمی ‌کنید ایشان شخص لایقی هستند.
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