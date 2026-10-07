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بازاری که امروز پرسود بود

رکورد تاریخی شاخص کل؛ بورس ۸ میلیونی شد

بورس تهران سد تاریخی ۸ میلیون واحدی را شکست. در بازاری که امروز با ورود ۴.۷ همت پول حقیقی و جهش ۱۵۳ هزار واحدی شاخص کل همراه بود، هیجان به سهامداران بازگشت.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۰۰
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بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ امروز در آخرین روز کاری هفته، بورس تهران چهره‌ای کاملاً متفاوت از خود نشان داد؛ چهره‌ای که شاید مدت‌ها سهامداران منتظرش بودند. بازار سرمایه در یک خیز بلند، نه تنها سبزپوش شد، بلکه با یک جهش تاریخی، کانال ۸ میلیون واحدی را برای اولین بار در تاریخ حیات خود فتح کرد.

شاخص کل بورس با رشد خیره‌کننده ۱۵۳ هزار و ۹۲۰ واحدی، بر قله ۸ میلیون و ۱۳۱ هزار واحدی ایستاد. این رشد ۱.۹۳ درصدی، تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشان‌دهنده یک تغییر فاز در ذهنیت معامله‌گران است. در کنار شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز با پیشروی بیش از ۳۶ هزار واحدی به سطح ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد رسید تا نشان دهد این صعود، تنها محدود به نمادهای شاخص‌ساز نبوده و کلیت بازار در این جشن سهیم بوده است.

پول‌های حقیقی به کدام سو رفتند؟

شاید مهم‌ترین خبر امروز، تداوم ورود پول‌های خرد به بازار باشد. ورود ۴.۷ همت پول حقیقی، آن هم در بازاری که ۸۰ درصد نمادهایش (۷۵۹ نماد) سبز بودند، نشان از تداوم اعتماد سهامداران دارد. به گونه ای که نگاهی به جریان نقدینگی نشان می‌دهد که «گروه شیمیایی» با جذب ۱.۵ همت، مقصد محبوب پول حقیقی‌ها بوده است؛ پس از آن نیز صندوق‌های سهامی و گروه فلزات در کانون توجه قرار گرفتند. نمادهایی مانند «تابان»، «اطلس» و «فولاد» در خط مقدم این جذب نقدینگی بودند.

رکورد تاریخی شاخص کل؛ بورس ۸ میلیونی شد

نبض معاملات؛ اعداد چه می‌گویند؟

ارزش معاملات خرد امروز به رقم چشمگیر ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید که از انجام بیش از ۹۳۴ هزار معامله حکایت دارد. همچنین ارزش کل بازار بورس تهران به حدود ۱۰۵.۹ میلیارد دلار (۲۷ هزار و ۸۵۱ همت) رسیده است و دوباره این ارزش به بالای صد میلیارد دلار افزایش یافته است.

پیشران‌های بازار سهام

در سمت شاخص‌سازها، غول‌هایی مثل «فملی»، «فارس»، «فولاد» و «شستا» نقش اصلی را در هدایت شاخص بازی کردند. در لیست پرتراکنش‌ها نیز نام‌هایی مثل «وبملت» و «خودرو» در کنار غول‌های بورسی دیده می‌شدند.

یک نکته برای سهامداران

هرچند امروز روزِ سبزی بود، اما خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌ها در حال چرخش از دارایی‌های امن به سمت ریسک‌پذیریِ بیشتر هستند. این حرکت، اگر تداوم داشته باشد، می‌تواند سوختِ رشد ادامه‌دار بورس در هفته‌های آینده باشد. بازار امروز نشان داد که نقدینگی، تا حدودی مقصد خود را پیدا کرده است؛ حالا باید دید این موج، قدرتِ عبور از مقاومت‌های پیش‌رو را دارد یا خیر.

 

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برچسب ها
بورس تهران شاخص کل بورس سهام بازار سرمایه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
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0
پاسخ
با افزایش دلار نمیایی از 177 تومن به 262 هزار تومن و کم کردن فاصله با ارز بازار آزاد، سهام خواهد تاخت.
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