در خبرها آمده بود که زمان‌ واریز اعتبار یک‌میلیونی کالابرگ برای مددجویان اعلام شده، اما خبری از واریزی ها نیست و گویا دولت هنوز بر سر افزایش نهایی این رقم به توافق نرسیده است!

به گزارش تابناک؛ سرپرستان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشورو دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ یا ۲ از ۱۵ مهرماه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی خود را خواهند داشت.

بر پایه این گزارش؛ بنا بود رقم کالابرگ دهک‌های پایین از امروز اضافه شود اما پیگیری ها از وزارت کار مشخص کرد، رقم اضافه شده تا لحظه انتشار خبر واریز نشده است.

علت این مسئله به نتیجه نرسیدن این مسئله در دولت است.

بنا بر این گزارش؛ خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۳ تا ۶ است، از ۲۵ مهرماه مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود.

خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ یا ۹ است، از ۵ آبان‌ماه می‌توانند از کالابرگ یک میلیون تومانی مهرماه خود استفاده کنند.

گفتنی است؛ کلیه خانوارها تا پایان آذرماه فرصت خواهند داشت نسبت به خرید اقلام مشمول کالابرگ مهرماه اقدام کنند.

منبع: فارس