En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ماجرای عجیب کالابرگ‌هایی که شارژ نشد!

در خبرها آمده بود که زمان‌ واریز اعتبار یک‌میلیونی کالابرگ برای مددجویان اعلام شده، اما خبری از واریزی ها نیست و گویا دولت هنوز بر سر افزایش نهایی این رقم به توافق نرسیده است!
کد خبر: ۱۳۹۷۶۸۷
| |
1120 بازدید
|
۱
کالابرگ‌هایی که شارژ نشد!

به گزارش تابناک؛ سرپرستان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشورو دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ یا ۲  از ۱۵ مهرماه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی خود را خواهند داشت.

بر پایه این گزارش؛ بنا بود رقم کالابرگ دهک‌های پایین از امروز اضافه شود اما پیگیری ها از وزارت کار مشخص کرد، رقم اضافه شده تا لحظه انتشار خبر واریز نشده است.

علت این مسئله به نتیجه نرسیدن این مسئله در دولت است.

بنا بر این گزارش؛ خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۳ تا ۶ است، از ۲۵ مهرماه مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود.

 خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ یا ۹ است، از ۵ آبان‌ماه می‌توانند از کالابرگ یک میلیون تومانی مهرماه خود استفاده کنند.

گفتنی است؛ کلیه خانوارها تا پایان آذرماه فرصت خواهند داشت نسبت به خرید اقلام مشمول کالابرگ مهرماه اقدام کنند.
منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ جدید شارژ کالابرگ مبلغ کالابرگ اعتبار کالابرگ دهک های پایین سرپرستان خانوار
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتبار کالابرگ این کدملی‌های فردا شارژ می‌شود
افزایش مبلغ کالابرگ به تعویق افتاد
کالابرگ این گروه‌ها شارژ شد
رقم کالابرگ تغییر کرد + جزئیات
کالابرگ الکترونیکی کی واریز می‌شود؟ / جدول زمان‌بندی ماهانه برای همه دهک‌ها
شارژ کالابرگ دهک‌های ششم و هفتم از امروز
مرحله دوم اعتبار کالابرگ الکترونیکی واریز شد
زمان شارژ کالابرگ اعلام شد+ جزئیات
اعلام زمان شارژ «کالابرگ» دهک‌های ۴ تا ۷
کالابرگ سرپرستان خانوار با این کد ملی شارژ شد
شارژ کالابرگ این افراد آغاز شد
آغاز واریز اعتبار کالابرگ برای این سرپرستان خانوار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
دهک سه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
همون همیشگی. یک میلیون
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۷۱ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005rbL
tabnak.ir/005rbL