En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

سخنگوی ارتش: ما برای جنگ طولانی آماده‌ایم!

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: توان تولید مستمر تجهیزات و تسلیحات در کنار ذخایر موجود، امکان آمادگی نیروهای مسلح برای مواجهه با یک جنگ طولانی را فراهم کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۷۹
| |
686 بازدید
خط‌ونشان ارتش

به گزارش تابناک؛ امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا درباره جایگاه ذخایر تسلیحاتی در قدرت دفاعی کشور اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم در محاسبات قدرت نظامی، تجهیزات و مهماتی است که در میدان نبرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به روند خودکفایی دفاعی کشور افزود: پس از انقلاب اسلامی و به‌ویژه با توجه به تحریم‌های موجود در حوزه تجهیزات و تسلیحات نظامی، ایران متکی به خارج نبوده و طی دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز خود را تولید کرده است.

تولید داخلی؛ پشتوانه ذخایر دفاعی

سخنگوی ارتش با بیان اینکه بخشی از تجهیزات متعارف ایران در سال‌های گذشته به کشورهای مختلف نیز صادر شده است، ادامه داد: تحریم‌ها موجب شد ظرفیت‌های داخلی در حوزه تولید تجهیزات و تسلیحات تقویت شود و تهدید تحریم به یک فرصت برای افزایش توانمندی‌های بومی تبدیل شود.

اکرمی‌نیا گفت: امروز در ارتش جمهوری اسلامی ایران، تجهیزاتی از جمله موشک و پهپاد و همچنین قطعات مورد نیاز هواپیماها، بالگردها و شناورها در مراکز تحقیقاتی و توسعه‌ای، جهاد خودکفایی و مؤسسات وابسته به ارتش ساخته می‌شود و نیازهای فراتر از این ظرفیت‌ها نیز از صنایع دفاعی وزارت دفاع تأمین می‌شود.

بیشتر بخوانید

 ترامپ به ایران «جنگ ابدی» می‌دهد/ ایران و آمریکا به توافق واقعی نزدیک نیستند 

وی با تأکید بر اینکه ارتش در تولید تجهیزات مورد نیاز خود وابستگی به خارج ندارد، افزود: در طول جنگ نیز همزمان با استفاده از تسلیحات بومی، تولید تجهیزات ادامه داشت و به همین دلیل ذخایر تسلیحاتی کاهش پیدا نکرد.

به گفته سخنگوی ارتش، پس از برقراری آتش‌بس نیز از این فرصت برای تقویت ذخایر و افزایش آمادگی استفاده شده است تا در صورت وقوع جنگ احتمالی، تسلیحات کافی در اختیار نیروهای مسلح قرار داشته باشد.

آمادگی برای جنگ طولانی

اکرمی‌نیا با اشاره به رویکرد ارتش در زمینه آمادگی دفاعی عنوان کرد: از ابتدا این فرض در نظر گرفته شد که ممکن است جنگ سال‌ها ادامه داشته باشد؛ بنابراین نیروهای ارتش به‌گونه‌ای آماده شدند که در صورت طولانی شدن جنگ، هم توان تولید تجهیزات و تسلیحات را داشته باشند و هم بتوانند به میزان کافی از آنها در میدان نبرد استفاده کنند.

وی افزود: راهبرد ما این بوده که علاوه بر تولید تجهیزات، میزان کافی از آنها را نیز در اختیار داشته باشیم تا بتواند بازدارندگی ایجاد کند.

سخنگوی ارتش همچنین از افزایش ذخایر و ادامه فعالیت زیرساخت‌های تولید تجهیزات خبر داد و گفت: امروز ذخایر خوبی از تجهیزات وجود دارد و زیرساخت‌های تولید نیز فعال هستند؛ بنابراین از این جهت جای نگرانی وجود ندارد.

تغییر اولویت‌های تسلیحاتی پس از تجربه جنگ

اکرمی‌نیا در ادامه به تأثیر تجربیات جنگ‌های اخیر بر اولویت‌های دفاعی ارتش اشاره کرد و گفت: این تجربیات علاوه بر افزایش اعتمادبه‌نفس، نقاط ضعف تجهیزات و نیازهای جدید را نیز برای نیروهای مسلح روشن کرده است.

وی با اشاره به آنچه «جنگ دورایستا» خواند، اظهار کرد: تاکتیک‌ها و تکنیک‌های جنگی آمریکا تا حد زیادی برای نیروهای مسلح شناخته شده و مشخص شده است که بخش مهمی از عملیات آنها بر استفاده از توانمندی‌های دورایستا استوار است.

سخنگوی ارتش ادامه داد: با توجه به این تجربه، ارتش به سمت تجهیزاتی حرکت کرده که بتواند در جنگ دورایستا مورد استفاده قرار گیرد و امکان هدف قرار دادن دشمن در نقاط دوردست را فراهم کند.

اکرمی‌نیا اظهار کرد: هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت، تجهیزات مورد نیاز ارتقا پیدا کرده و آمادگی برای هرگونه جنگ احتمالی جدید افزایش یافته است.

تقویت همزمان توان آفندی و پدافندی

وی درباره نقش ترکیب موشک، پهپاد و سامانه‌های پدافندی در جنگ‌های آینده نیز اظهار کرد: تجربه جنگ جاری نشان داد که باید هم در حوزه آفندی و هم در حوزه پدافندی قدرتمندتر عمل کنیم.

اکرمی‌نیا افزود: سامانه‌های آفندی متشکل از موشک‌های دوربرد و پهپادها از نظر کمی و کیفی تقویت شده‌اند و در حوزه پدافندی نیز با توجه به تمرکز دشمن بر استفاده از پرنده‌ها و موشک‌ها، تقویت سامانه‌های دفاع هوایی در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی ارتش همچنین از ورود سامانه‌های جدید به سازمان رزم خبر داد و گفت: در هفته‌های اخیر نیز مواردی از مقابله با پهپادهای دشمن در محدوده تنگه هرمز مشاهده شده که نشان‌دهنده افزایش سطح آمادگی نیروهای پدافندی است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر توان دفاعی بیان کرد: عرصه جنگ، حوزه‌ای نیست که بتوان برای توان رزم آن حد مشخصی در نظر گرفت و نیروهای مسلح باید به‌صورت مستمر آمادگی خود را افزایش دهند.

اهمیت توان جایگزینی تجهیزات در جنگ فرسایشی

اکرمی‌نیا درباره اهمیت توان جایگزینی تجهیزات در یک جنگ طولانی و پرمصرف گفت: اتکا به توان بومی موجب می‌شود در تولید تجهیزات مورد نیاز با مشکل مواجه نشویم.

وی با اشاره به پراکندگی مراکز تولید تسلیحات اظهار کرد: مراکز تولید تجهیزات در نقاط مختلف و مناطق امن کشور مستقر هستند و از تجربیات جنگ گذشته نیز برای انتخاب نقاط امن‌تر استفاده شده است.

سخنگوی ارتش، توان تولید مستمر و تاب‌آوری را از مؤلفه‌های مهم در جنگ طولانی دانست و افزود: نقطه‌ضعف دشمن در جنگ طولانی و فرسایشی است، در حالی که تاب‌آوری نیروهای مسلح ایران در میدان جنگ بالاتر است.

اکرمی‌نیا در پایان با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح گفت: ارتش و نیروهای مسلح با اتکا به تجهیزات بومی، برنامه‌ریزی و احساس مسئولیت در برابر مردم و کشور، آمادگی خود را حفظ کرده‌اند و در حوزه‌های آفندی و پدافندی به‌صورت روزانه برای ارتقای توان دفاعی تلاش می‌کنند.
منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
سخنگوی ارتش محمد اکرمی نیا تسلیحات نظامی نیروهای مسلح تور پدافندی قدرت پدافندی سامانه های پدافندی آمادگی دفاعی جنگ با دشمن ایران آمریکا جنگ ایران و آمریکا
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دریادار سیاری: نیروهای مسلح، آماده‌تر از همیشه
اظهار بی‌اطلاعی از سرنوشت خلبانان ایرانی
هشدار ارتش درباره پاسخ کوبنده ایران به حملات آمریکا
مهم ترین سامانه های پدافندی ایران در برابر اسرائیل
ارتش: با ابزارهای جدید علیه دشمن خواهیم ایستاد
سخنگوی ارتش: در دفاع از ایران لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم
پاسخ سخنگوی ارتش به دروغ ترامپ درباره نیروی هوایی و دریایی ایران
رونمایی از سناریوی نظامی ایران در صورت اشغال جزایر
علت پاسخ محدود آمریکا به کشته شدن دو سربازش توسط ایران چه بود؟/ احتمال ورود مستقیم اعراب خلیج فارس به جنگ وجود دارد
ارتش: جنگ تا دست‌یابی به بازدارندگی کامل ادامه دارد
ترامپ به ایران «جنگ ابدی» می‌دهد/ ایران و آمریکا به توافق واقعی نزدیک نیستند
پزشکیان: دشمن از توان آفندی ایران غافلگیر شد
تنگه هرمز دیگر به وضعیت گذشته بازنمی‌گردد
پاسخ قرارگاه خاتم‌الانبیا به حملات بامدادی آمریکا
مقام ایرانی: برای حمله زمینی آمریکا آماده‌ایم
درخواست ویژه ایران از قطر
واکنش سخنگوی ارتش درباره جنگ زمینی با دشمن
بیانیه جمعی از خطبا و مبلغین در رد شروط آتش بس
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۷۱ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005rbD
tabnak.ir/005rbD