



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ امیر سرتیپ «اکرمی‌نیا» سخنگوی ارتش اعلام کرد: عقلانیت حکم می‌کند که جنگ، تا نقطه‌ای ادامه پیدا کند که منجر به ایجاد بازدارندگی کامل برای ملت ایران شود.



در غیر این صورت، دشمن با محاسبات اشتباه، مجددا به خاک ایران عزیز، تجاوز خواهد کرد بنابراین، تداوم جنگ تا دست‌یابی به بازدارندگی کامل، مبتنی بر هیجان و جنگ طلبی نیست بلکه متکی بر تجربه و عقلانیت است.