هشدار ارتش درباره پاسخ کوبنده ایران به حملات آمریکا

درصورت تکرار تجاوز آمریکا، ایران پاسخی کوبنده‌تر و گسترده‌تر خواهد داد.

سخنگوی ارتش اعلام کرد در صورت تکرار تجاوز آمریکا، با تجهیزات و تاکتیک‌های جدید، کوبنده‌تر و گسترده‌تر پاسخ خواهند گرفت.

به گزارش تابناک؛ امیر سرتیپ اکرمی‌نیا اعلام کرد: دشمن باید بداند که برای دفاع از کشور و ملت ایران کاملا آماده‌ایم و در صورت تکرار تجاوز، با تجهیزات و تاکتیک‌های جدید، کوبنده‌تر و گسترده‌تر پاسخ خواهند گرفت.

دشمنان همچون دوران ۸ سال دفاع مقدس، طعم تلخ شکست و ناکامی را خواهند چشید و در نهایت، با ذلت و خواری، منطقه را ترک خواهند کرد.