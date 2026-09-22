هشدار ارتش درباره پاسخ کوبنده ایران به حملات آمریکا
درصورت تکرار تجاوز آمریکا، ایران پاسخی کوبندهتر و گستردهتر خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۳۸| |
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سخنگوی ارتش اعلام کرد در صورت تکرار تجاوز آمریکا، با تجهیزات و تاکتیکهای جدید، کوبندهتر و گستردهتر پاسخ خواهند گرفت.
به گزارش تابناک؛ امیر سرتیپ اکرمینیا اعلام کرد: دشمن باید بداند که برای دفاع از کشور و ملت ایران کاملا آمادهایم و در صورت تکرار تجاوز، با تجهیزات و تاکتیکهای جدید، کوبندهتر و گستردهتر پاسخ خواهند گرفت.
دشمنان همچون دوران ۸ سال دفاع مقدس، طعم تلخ شکست و ناکامی را خواهند چشید و در نهایت، با ذلت و خواری، منطقه را ترک خواهند کرد.
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