صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دریادار سیاری: نیروهای مسلح، آماده‌تر از همیشه

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش درباره میزان توانمندی نیرو‌های مسلح گفت: آمادگی نیرو‌های مسلح در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این موضوع به یک واقعیت تردیدناپذیر تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۸۴
| |
6723 بازدید
|
۱
دریادار سیاری: نیروهای مسلح، آماده‌تر از همیشه

امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» با اشاره به نقش کلیدی نیروهای جوان در تقویت توان رزمی ارتش و تأکید بر اینکه کارکنان وظیفه اساس کار نیروهای مسلح هستند، اظهار داشت: نیروهای جوان ما در میدان رزم، بسیار اثربخش هستند که عملکرد درخشان و تاریخی آنان در دوران دفاع مقدس، گواه روشنی بر این مدعاست.

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش ادامه داد: این نیرو‌ها امروز نیز با همان روحیه و با برخورداری از آموزش‌ها و تجهیزات پیشرفته، بسیار عالی و مثمرثمر عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه کارکنان وظیفه نزدیک به نیمی از جمعیت ارتش را تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: ورود مداوم جوانان به ارتش مانند تزریق خون تازه به پیکره آن است و بر این اساس خدمت سربازی به درستی «مقدس» نامیده می‌شود؛ زیرا در بالاترین سطح دفاع از وطن، انقلاب و نظام است.

دریادار سیاری در ادامه و با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، و مقاومت و ایستادگی نیروهای مسلح و مردم در برابر این تهاجم ناجوانمردانه، گفت: ما همیشه آماده‌ایم؛ ضمن اینکه با تجربیاتی که از دفاع مقدس ۱۲ روزه به‌دست آوردیم و درس‌آموخته‌هایی که داشتیم، اقدامات مؤثری را انجام دادیم، سطح نگهداری را بالا بردیم، مهارت‌ها را ارتقا دادیم و آمادگی‌ را در حوزه‌های مختلف به‌طور پیوسته بالا و بالاتر بردیم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش همچنین درباره میزان توانمندی نیرو‌های مسلح عنوان کرد: آمادگی نیرو‌های مسلح در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این موضوع با توجه به انگیزه و روحیه سلحشوری و ایمان راسخ نیروها، همراه با پشتیبانی مستقیم و قدرتمند مردم، به یک واقعیت تردیدناپذیر تبدیل شده است که از این بابت هیچ شکی وجود ندارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ارتش ستاد ارتش حبیب الله سیاری توان رزمی نیروهای مسلح آمادگی دفاعی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استفاده نیروهای مسلح ایران از تجهیزات بومی در مقابل دشمن/دشمن به دنبال تغییر سبک زندگی مردم است
آموزش مسائل دفاعی در مدارس الزامی است!
گزارش سرلشکر موسوی از پیشرفت پدافند هوایی ایران
دریادار سیاری: ایران از گلوگاه‌های نفس‌گیر عبور کرد
فرمانده نیروی دریایی:اولویت ارتقای توان رزم است
توان رزمی بالای نیروی زمینی ارتش زبانزد است
رونمایی از سه سامانه پهپادی در نیروی زمینی ارتش + عکس
هدف اصلی نیروهای مسلح ایران صلح پایدار است
افزایش امنیت منطقه با رزمایش ایران و عمان
دفاع مقدس، تنها جنگ بدون جدایی خاک بود
بازدید والری رونیکا از دانشگاه‌فرماندهی و ستاد ارتش‌ایران
نیروهای مسلح اجازه نگاه کج به دشمن را نمی‌دهد
پهپادهای هجومی ارتش درخدمت نیروهای مسلح ایران
روایت امیر سیاری از سه مأموریت اصلی ارتش
دشمن سعی در ایجاد اختلاف بین نیروهای مسلح را دارد
جزییات درگیری نیروی دریایی ارتش با دزدان دریایی
شگفت‌زدگی مدرسان نظامی آمریکا از توان رزمی ایران
تمرینات دوره ای یگان فاتحین استان تهران
نیروهای مسلح متعلق به مردم و مدافع مردم هستند
جلسه‌فرماندهی‌امداد‌رسانی‌نیروهای‌مسلح‌به‌سیل‌زدگان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
10
2
پاسخ
ارتش مثل همیشه جان بر کف پشت ولایت و کشور ایستاده .. جانم فدای رهبر زنده باد ارتش و امرای ارتش
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fFA
tabnak.ir/005fFA