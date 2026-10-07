جنگ خاموش طالبان علیه ایران!

به گزارش تابناک؛ از اولین روزهای سلطه دوباره طالبان بر افغانستان در سال ۱۴۰۰ هشدارهایی درباره خطر حاکمیت خودخوانده این گروه تروریست بر کشور همسایه شرقی ایران گوشزد شد اما عده‌ای آن را به معنای مخالفت با افغان‌ها تلقی کردند و با تطهیر طالبان تلاش کردند سیاست همراهی با طالبان را موجه جلوه دهند.

بعضی سیاستمداران ایرانی به این هم اکتفا نکردند و آشکارا گفتند طالبان بر آمریکا پیروز شده و به ۲۰ سال اشغال افغانستان توسط آمریکا خاتمه داده است! بعضی از صاحب‌منصبان شاغل در وزارت خارجه کشورمان یک پله هم بالاتر رفتند و گفتند طالبان یک نهضت آزادیبخش است زیرا با آمریکا درافتاده و پای آمریکا را از افغانستان قطع کرده است!

از روزی که طالبان حکومت افغانستان را با حمایت آمریکا در دست گرفت تا امروز هر ماه ۵۰ میلیون دلار از آمریکا دریافت می‌کند، با سیاست‌های آمریکا در منطقه هیچ مشکلی ندارد، کوچک‌ترین اقدامی برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مسلمان غزه نمی‌کند، افغانستان را به کانون فعالیت بیش از ۲۰ گروه تروریستی تبدیل کرده، عواملش را به داخل ایران نفوذ داده و با چندین انفجار در شهرهای مختلف ایران عده‌ای را به خاک و خون کشیده، در برابر قانون حقابه ایران از هیرمند گردن‌کلفتی می‌کند، در تهران و مشهد و کرج جوخه‌های ترورش مخالفان افغانی طالبان را که به ایران پناهنده شده‌اند به قتل می‌رسانند و در عین حال سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری‌های مشهد و زاهدان را هم در اختیار دارد. مهم‌تر اینکه وزارت خارجه ایران انواع تسهیلات را در اختیار طالبان قرار می‌دهد و بابت ترورهای سیاسی ارتکابی هم به آنها نمی‌گوید بالای چشمتان ابرو!

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آمریکا هم که به هر کشوری که زیر بارش نرود انواع برچسب‌های ضدیت با حقوق بشر و ضددموکراسی می‌زند، طالبان را از این ایرادها معاف کرده و ۵۰ میلیون دلار ماهانه را به حکومتی می‌دهد که نه انتخابات برگزار می‌کند، نه قانون اساسی دارد، نه حقوق زنان را رعایت می‌کند و نه برای آزادی و حقوق قانونی شهروندانش پشیزی ارزش قائل است. یکی از دلایل اینست که طالبان با تعطیل کردن نهادهای مردمی مرتبط با ایران، برخورد با اقوام حامی ایران، مظاهر مختلف تشیع و ظرفیت‌های هواداری از ایران با زیرکی فوق‌العاده‌ای مشغول محروم ساختن ایران از حمایت‌های مردمی کشور همسایه شرقی است، سرمایه‌ای که در زمان تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌تواند به نفع ایران وارد عمل شود ولی طالبان با این سیاست خود این سرمایه را زمین‌گیر می‌کند.

علاوه بر این، اکنون بار دیگر مرزهای شرقی ایران شاهد هجوم اتباع غیرمجاز افغانی است که در نقاط مختلف کشورمان پراکنده می‌شوند و هیچ نظارتی بر آنها نیست. چگونه می‌توان پذیرفت این مهاجمان، عوامل طالبان برای انجام مأموریت‌های ویژه نیستند؟ آیا در برابر این جنگ خاموش که طالبان علیه ایران و به نفع دشمنانمان شروع کرده، دستگاه سیاست خارجی و وزارت کشور ما وظیفه‌ای غیر از سکوت ندارند؟!

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی