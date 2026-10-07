به گزارش تابناک؛ با آنکه این به نام‌زدن و مصادره موفقیت رتبه‌های برتر برای تبلیغ و جذب مشتری مؤسسات آمادگی کنکور، قصه تازه‌ای نیست، خطاها و تناقض‌های قابل‌توجهی که در این ویدئوها به چشم می‌خورد، نگاه‌ها را به پشت پرده استفاده ابزاری از نخبه‌های کنکور جلب کرد؛ سوء‌استفاده‌ای که نام این پرچمداران رقابت کنکور را به گردش مالی عجیب‌وغریب مافیای کنکور گره می‌زند و از پیشنهادهای کلان میلیونی و میلیاردی به این برنده‌های پرخواهان حکایت می‌کند.

از همه مؤسسات راضی هستم!

در میان ویدئوهایی که از تعریف و تمجید رتبه‌داران ممتاز از برنامه‌های مؤسسات آمادگی کنکور منتشر شده، حضور یک داوطلب رتبه برتر در ویدئوهای تبلیغاتی چند مؤسسه، توجه‌ها را به‌خود جلب کرده است. در این ویدئوها، او موفقیت خود را به خدمات آموزشی چند مؤسسه مختلف نسبت می‌دهد و داوطلبان کنکور را به استفاده از برنامه‌های این مؤسسات ترغیب می‌کند.

این تناقض و خطای عجیب باعث شد که تعدادی از کاربران فضای مجازی برش‌هایی از این ویدئوها را کنار هم منتشر کنند و نتیجه بگیرند که افشاگری آترینا فرهمند، رتبه اول کنکور علوم تجربی در سال گذشته از پشت پرده پیشنهادهای قابل توجه مؤسسات کنکور، چندان دور از واقعیت نبود. فرهمند در آن ویدئوی معروف به پیشنهاد ۳۰۰میلیونی یک مؤسسه برای استفاده از نام و تصویر خود اشاره کرده بود:«در این یکی دوماه اخیر که مؤسسات آموزشی حدس می‌زدند من و بعضی از دوستانم رتبه برتر شویم، سراغمان می‌آمدند و به بهانه‌های مشاوره، بورسیه و... ما را به سمت خودشان می‌کشاندند. همین روزهای اخیر هم یک مؤسسه آموزشی پیشنهاد هدیه ۳۰۰میلیونی داد تا در برنامه‌ای بگویم از استادان و کلاس‌های آن استفاده می‌کردم. من هم ابتدا وسوسه شدم اما بعدا تماس گرفتم و گفتم راضی نیستم چنین کاری کنم.»

خریدوفروش اسرار نخبه‌ها

سرعت عجیب مؤسسات کنکور در انتشار ویدئوهای تبلیغاتی و قبضه کردن فضای مجازی در نخستین لحظات اعلام رتبه‌های برتر، دسترسی سهل و ساده آنها به اطلاعات شخصی داوطلبان کنکور را گواهی می‌دهند، اما در جست‌وجوی ما برای پیدا کردن مسیر دسترسی و منابع خبری این مؤسسات، سازمان سنجش و وزارت آموزش‌وپرورش وجود ارتباط و همکاری خود با آنها را رد کردند. البته تجربه نشان می‌دهد شبکه ارتباطی گسترده این مؤسسات با مراکز آموزشی مختلف امکان دریافت اطلاعات داوطلبان را برای آنها مهیا می‌کند. «بسیاری از همکاران ما که با مدارس هم همکاری دارند، به شناسایی دانش‌آموزان برتر کمک می‌کنند.» به‌گفته آجرلو مراحل مکاتبات مؤسسات کنکور با این دانش‌آموزان از ماه‌ها پیش از اعلام نتایج کنکور آغاز می‌شود: «یکی از فعالیت‌های مؤسسات کنکور، رصد مداوم نتایج آزمون‌های فراگیر و سراسری آمادگی کنکور است و وقتی نام دانش‌آموزی در میان رتبه‌های برتر آزمون‌های آزمایشی تکرار می‌شود، از طریق برگزارکنندگان این آزمون‌ها به آسانی می‌توانند اطلاعات دانش‌آموز را دریافت و رایزنی خود برای شرکت در تبلیغات را آغاز کنند. »

پیشنهادهای میلیونی و میلیاردی

بزرگ‌ترشدن هرساله رقم‌های پیشنهادی مؤسسات کنکور به رتبه‌های برتر، پرشاخ‌وبرگ‌شدن و ریشه دوانیدن مافیای کنکور در سیستم آموزشی کشور را هشدار می‌دهد. این رقم‌ها که هر سال متناسب با تورم به‌روز می‌شود، امسال به مبالغ درشت چند ده‌میلیاردی رسیده است. یکی از مشاوران کنکور در صفحه مجازی خود درباره رقم‌های پیشنهادی به رتبه‌های برتر کنکور نوشته است: «لیست قیمت! قیمت ماشین نیست، قیمت زمین نیست، قیمت رتبه‌های برتر کنکور1405است. مبالغی که بعضی همکاران برای استفاده تبلیغاتی از رتبه‌ها پرداخت می‌کنند تا درنهایت بگویند این رتبه از خدمات ما استفاده کرده! رتبه ٢٠تا ٣٠منطقه: ٢۵٠میلیون؛ رتبه ١٠تا ٢٠منطقه: ٣٠٠میلیون تومان؛ رتبه ١ تا ١٠منطقه: ۵٠٠میلیون تومان...» وقتی هم به رتبه‌های تک‌رقمی کشوری می‌رسد، مبالغ میلیاردی می‌شود و طبق ادعای همین مشاور «فعلا» بالاترین نرخ ٢٠میلیارد تومان است.

منبع: روزنامه همشهری