نفرات برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد و رقابت بین دختران و پسران به نفع دختران به پایان رسید. بررسی سه گروه علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی حاکی از این است که دانش‌آموزان مدارس سمپاد با فاصله‌ای معنادار رتبه‌های برتر کنکور را درو کرده‌اند.

به گزارش تابناک، بالاخره انتظار‌ها به سر رسید و نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد و نفرات برتر این مارتن علمی مشخص شدند.

بر اساس نتایج به دست آمده از برترین‌های کنکور امسال، در رشته علوم تجربی ۳ دختر و ۷ پسر، در رشته علوم انسانی ۵ دختر و ۵ پسر، در رشته علوم ریاضی ۹ پسر و یک دختر، در رشته هنر ۵ دختر و در رشته زبان‌های خارجی یک پسر و چهار دختر رتبه‌های برتر را به خود اختصاص دادند. به عبارت دیگر ۱۸ دختر و ۲۲ پسر رتبه‌های برتر کنکور را به دست آوردند.

از نظر استان هم ۹ نفر از رتبه‌های برتر تهرانی و مابقی برای استان‌های دیگر هستند.برترین‌های کنکور به تفکیک شهرها شامل تهران: ۹ نفر، مشهد: ۶ نفر، کرج: ۳ نفر، اهواز: ۳ نفر، ارومیه: ۲ نفر، ساری: ۲ نفر، اسلامشهر: ۲ نفر، نیشابور: ۱ نفر، قم: ۱ نفر، خدابنده؛ ۱ نفر، بندرعباس: ۱ نفر، تبریز: ۱ نفر، شیراز: ۱ نفر، کاشان: ۱ نفر، مراغه: ۱ نفر، اصفهان: ۱ نفر، رشت: ۱ نفر، کرمانشاه؛ ۱ نفر، بوشهر: ۱ نفر و قرچک ورامین: ۱ نفر است.

اما رتبه‌های در چه مدارسی درس خواندند؟

در بررسی‌های انجام شده از ۱۰ نفر برتر رشته علوم تجربی، ۹ نفر مدرسه سمپاد و یک نفر مدرسه ماندگار البرز درس خوانده است.

از ۱۰ نفر برتر رشته علوم انسانی، ۶ نفر مدرسه سمپاد، یک نفر غیردولتی، ۲ نفر مدرسه نمونه دولتی و یک نفر نامشخص است.

از ۱۰ نفر برتر رشته ریاضی، ۷ نفر در مدرسه سمپاد و ۳ نفر در مدرسه غیردولتی درس خوانده‌اند.

بررسی انجام شده از برترین‌های ۳ گروه نشان می‌دهد از ۲۹ نفر مشخص شده ۲۲ نفر در مدارس سمپاد، ۴ نفر در غیردولتی، ۲ نفر در نمونه دولتی و یک نفر در مدرسه ماندگار که هیئت امنایی است، درس خوانده‌اند.

به عبارت دیگر ۷۶ درصد برترین‌ها از مدارس سمپاد هستند و بررسی‌ها تاکنون نشان می‌دهد هیچ برتری از مدارس دولتی عادی نبوده‌اند.

در این میان جالب است بدانید رشته علوم ریاضی و فنی در قبضه ۹۰ درصدی مردان قرار گرفت و رشته هنر را به طور کامل زنان در اختیار گرفتند.