تغییرات جدید کنکور ابلاغ شد
در کنکور ۱۴۰۵ نمرات امتحانات نهایی پایه یازدهم «تأثیر مثبت» و نمرات پایه دوازدهم «تأثیر قطعی» اعمال میشود.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۶۴| |
634 بازدید
به گزارش تابناک، بر اساس مصوبه جدید، در کنکور ۱۴۰۵ نمرات امتحانات نهایی پایه یازدهم فقط بهصورت «تأثیر مثبت» و نمرات پایه دوازدهم بهصورت «تأثیر قطعی» در نتیجه کنکور اعمال میشود. سهم سوابق تحصیلی نیز همچنان ۶۰ درصد خواهد بود.
همچنین دروس مؤثر پایه یازدهم مطابق مصوبات اسفندماه ۱۴۰۳ آموزشوپرورش و شورای سنجش و پذیرش تعیین میشوند.
از کنکور ۱۴۰۷ به بعد نیز اختیار تعیین تعداد دروس مؤثر در سوابق تحصیلی به شورایعالی آموزشوپرورش واگذار شده است؛ با این شرط که تعداد این دروس از تعداد مصوب فعلی کمتر نباشد.
نکته مهم: در کنکور ۱۴۰۵، نمرات پایه یازدهم فقط در صورت کمک به تراز نهایی داوطلب اثرگذارند، اما معدل پایه دوازدهم بهصورت قطعی در نتیجه پذیرش رشتههای پرطرفدار محاسبه خواهد شد.
منبع: وزارت علوم،
گزارش خطا
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟