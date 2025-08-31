کسب رتبه برتر در مدارس عادی عملا امکان پذیر نیست

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امیرمهدی خزایی، دانشآموز دبیرستان ماندگار البرز تهران در کنکور سراسری 1404 موفق شد رتبه 4 رشته علوم تجربی را کسب کند. او قصد دارد در آینده در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهد.
خزایی تأکید کرد که در مسیر موفقیتش به کلاسهای کنکور نرفته و بیشتر اتکا به برنامهریزی مدرسه و معلمان خود داشته است.
او گفت: مدرسه برای ما شبیه یک کلاس کنکور بود. معلمان توانمند و با تجربهای داشتیم که بهطور مستمر آزمون برگزار میکردند. حتی بخش زیادی از مطالعههایم را در فضای مدرسه و همراه دوستانم انجام میدادم و هر مشکلی داشتیم با کمک همدیگر حل میکردیم. فضای مثبت و همراهی معاونان و معلمان در موفقیتم نقش بسیار زیادی داشت.
این رتبه برتر کنکور درباره دلیل انتخاب دبیرستان البرز توضیح داد: از پایه دهم وارد البرز شدم؛ قبل از آن در دبیرستان علامه حلی 4 بودم اما تصمیم گرفتم به البرز بیایم چون فضای قدیمی و صمیمانه این مدرسه را دوست داشتم، در دبیرستان علامه حلی احساس میکردم رسیدگی کافی وجود ندارد اما در البرز، فضایی شاد و حمایتی ایجاد شده بود که باعث شکوفایی استعدادهایم شد.
خزایی با اشاره به نقش مدارس در موفقیت تحصیلی دانشآموزان افزود: اگر در یک مدرسه دولتی عادی تحصیل میکردم، امکان نداشت بتوانم چنین رتبهای کسب کنم چرا که محیط آموزشی و توان معلمان در شکوفایی استعدادها بسیار تعیینکننده است. متأسفانه در بسیاری از مدارس عادی، فضای ناامیدی و اخبار منفی زیاد است که کار را برای موفقیت سختتر میکند.
وی همچنین تأکید کرد که استفاده از کتابهای کمکآموزشی و شرکت در آزمونهای آزمایشی نقش مهمی در موفقیت کنکوریها دارد: توضیحات کتابهای درسی کافی نیست. کتابهای کمکآموزشی و آزمونها باعث میشود روش تستزنی و مدیریت جلسه کنکور را بهتر یاد بگیریم.
