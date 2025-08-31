کسب رتبه برتر در مدارس عادی عملا امکان پذیر نیست

رتبه ۴ کنکور علوم تجربی می‌گوید: فضای مدرسه، نقش معلمان و محیط آموزشی در موفقیت دانش‌آموزان تعیین‌کننده است و در مدارس عادی این فضا کمتر فراهم می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امیرمهدی خزایی، دانش‌آموز دبیرستان ماندگار البرز تهران در کنکور سراسری 1404 موفق شد رتبه 4 رشته علوم تجربی را کسب کند. او قصد دارد در آینده در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهد.

خزایی تأکید کرد که در مسیر موفقیتش به کلاس‌های کنکور نرفته و بیشتر اتکا به برنامه‌ریزی مدرسه و معلمان خود داشته است.

او گفت: مدرسه برای ما شبیه یک کلاس کنکور بود. معلمان توانمند و با تجربه‌ای داشتیم که به‌طور مستمر آزمون برگزار می‌کردند. حتی بخش زیادی از مطالعه‌هایم را در فضای مدرسه و همراه دوستانم انجام می‌دادم و هر مشکلی داشتیم با کمک همدیگر حل می‌کردیم. فضای مثبت و همراهی معاونان و معلمان در موفقیتم نقش بسیار زیادی داشت.

این رتبه برتر کنکور درباره دلیل انتخاب دبیرستان البرز توضیح داد: از پایه دهم وارد البرز شدم؛ قبل از آن در دبیرستان علامه حلی 4 بودم اما تصمیم گرفتم به البرز بیایم چون فضای قدیمی و صمیمانه این مدرسه را دوست داشتم، در دبیرستان علامه حلی احساس می‌کردم رسیدگی کافی وجود ندارد اما در البرز، فضایی شاد و حمایتی ایجاد شده بود که باعث شکوفایی استعدادهایم شد.

خزایی با اشاره به نقش مدارس در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان افزود: اگر در یک مدرسه دولتی عادی تحصیل می‌کردم، امکان نداشت بتوانم چنین رتبه‌ای کسب کنم چرا که محیط آموزشی و توان معلمان در شکوفایی استعدادها بسیار تعیین‌کننده است. متأسفانه در بسیاری از مدارس عادی، فضای ناامیدی و اخبار منفی زیاد است که کار را برای موفقیت سخت‌تر می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد که استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی و شرکت در آزمون‌های آزمایشی نقش مهمی در موفقیت کنکوری‌ها دارد: توضیحات کتاب‌های درسی کافی نیست. کتاب‌های کمک‌آموزشی و آزمون‌ها باعث می‌شود روش تست‌زنی و مدیریت جلسه کنکور را بهتر یاد بگیریم.